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Maltepe’de aşure dağıtımına yoğun ilgi

Maltepe Belediyesi tarafından hazırlanan aşure, Maltepe meydanında vatandaşlara ikram edildi.

12 Eylül 2019 Perşembe 16:39
Maltepe’de aşure dağıtımına yoğun ilgi

Maltepe Belediyesi tarafından hazırlanan aşure, Maltepe meydanında vatandaşlara ikram edildi. Aşure yemek isteyen vatandaşlar etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Belediye Başkanı Ali Kılıç kazanın başına geçerek vatandaşlara aşure dağıttı.


Maltepe Belediyesi’nin düzenlediği organizasyonda Maltepe meydanında hazırlanan alanda vatandaşlara aşure ikramı yapıldı. Etkinliğe Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Avrupa Alevi Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Mat’ın yanı sıra mahalle muhtarları, cami görevlileri ve kilise görevlileri de katıldı. Başkan Ali Kılıç, kazanın başına geçerek vatandaşlara aşure ikramında bulundu.Aşure ikramına büyük ilgi gösteren vatandaşlar alanda metrelerce uzunluğunda kuyruk oluşturdu.


Başkan Ali Kılıç aşure ikramı öncesi vatandaşlara yaptığı konuşmada, “Bu ay çok kutsal bir ay. Kerbela olaylarının yaşandığı o insanlık dramının bir daha insanlığa yaşatılmaması temennisiyle bu gün bir araya geldik. Hz. Peygamber Efendimizin değerli torunlarından ehli beyt üyesi Hz. Hüseyin’in ve aile fertlerinin Kerbela’da şehit edilmesinin ardından asırlar geçmiş olmasına rağmen bu acı, bu yas insanlık tarihinde asla unutulmadı unutulmayacak da. Unutulmayacak diyorum. Diliyorum ki bu tüm insanlığa ibret olsun. Artık bu kazanlarda kaynayan aşlarımız barış ve dostluk için pişsin. Cenab-ı Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın İnşallah. Amin diyen dilleriniz dert görmesin. Dua için kalkan elleriniz asla geri dönmesin diyorum” ifadelerini kullandı.


Daha sonra konuşma yapan Avrupa Alevi Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Mat, “Burada bulunan bütün canları, dostları saygıyla selamlıyorum. Aşure aynı zamanda kardeşliğin, bir arada olmanın, birliğin net sembolüdür. Bu anlamıyla da hep söylüyoruz. Dünyanın hiçbir bölgesi, hiçbir insanı Kerbelalar yaşamasın istiyoruz. O yüzden de birbirimize saygı duyacağız, seveceğiz. Bu ülkede bir arada yaşayacağız’’ dedi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 16:39
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