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Aktüel Maltepe'de araç yangını
Aktüel

Maltepe'de araç yangını

Yeniakit Publisher
2020-10-27 15:08:53 -
Maltepe'de araç yangını

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de bir panelvanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, İrfan Özyürek idaresindeki 35 VAN 64 plakalı araç, D-100 Karayolu üzerinde Ankara istikametine seyir halindeyken Cevizli Köprüsü mevkisinde motor kısmından alev aldı.

Sürücü Özyürek, araçtan inerek durumu itfaiye ve polise bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürürken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangın nedeniyle Ankara istikametinde oluşan yoğun trafik, aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

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