Maltepe Üniversitesi’ne öğretim üyeleri alınacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Adayların ilan tarihi olan 24.03.2023’ü izleyen 15 gün içinde Rektörlüğümüze şahsen veya postayla başvurmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra ve eksik belgeyle yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Başvuru için Anabilim Dalını Belirten Dilekçe (Üniversite web sayfasında mevcuttur.)

Adayların İngilizce eğitim verebilmek için YDS’den en az 85 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puanın eşdeğeri bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerin birinde tamamlamış olması gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız