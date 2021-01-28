Maltepe Üniversitesi öğretim üyeleri alacak
Maltepe Üniversitesi açıklanan bölüm ve programlara 2547 sayılı Kanun ve T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre profesör, doçent ve Dr. öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adayların 11.02.2021 tarihine kadar üniversite rektörlüğüne şahsen veya postayla başvurmaları gerekiyor. Son başvuru tarihinden sonra ve eksik belgeyle yapılan başvurular ise kabul edilmeyecek.
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