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Maltepe Uluslararası Tiyatro Festivali başladı

Maltepe Belediyesi tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen festivalde, 8 farklı ülkeden ve Türkiye'deki 11 farklı şehirden tiyatro toplulukları bir araya gelecek

11 Eylül 2019 Çarşamba 19:38
Maltepe Uluslararası Tiyatro Festivali başladı

İSTANBUL (AA) - Maltepe Belediyesi tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen Maltepe Uluslararası Tiyatro Festivali'nin açılışı gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde (TKSM) açılışı yapılan festival, 8 farklı ülkeden ve Türkiye'deki 11 farklı şehirden tiyatro topluluklarını, 11-15 Eylül tarihlerinde bir araya getiriyor.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, açılışta yaptığı konuşmada, festivalin bu sene ikincisinin düzenlendiğini hatırlatarak, "Bu fikir bana sunulduğunda hemen yapmak istedim. Çünkü başarılı olmaması için hiçbir sebep yoktu. Tuncer Cücenoğlu ve Emin Olcay gibi usta isimlerin bu projede mayası olması, festivali çok daha başarılı yaptı. 18 Temmuz'da kaybettiğimiz değerimiz Tuncer Cücenoğlu anısına da bu sene özel ödül vereceğiz." dedi.

Kılıç, Türk tiyatrosuna emek veren bütün tiyatro duayenleri adına da ödülün verildiğini belirterek, Tuncer Cücenoğlu Özel Ödülü'nü Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'a takdim etti.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ise Tuncer Cücenoğlu adına verilen bir ödüle layık görülmekten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Türk tiyatrosuna hizmet etmekten çok mutluyum. Devlet Tiyatrosu olarak Türk yazarların oyunlarını sahneye taşıyoruz. Yaklaşık yüz oyundan 25'inin hiç oyunu sahneye konulmamış yazarlardan olmasını sağladık. Devlet tiyatrosunda oyunları oynanan yazarlara rahmetli Tuncer Ağabeyimiz öncülük etmiştir. Sadece Türk tiyatrosunun değil, dünya tiyatrosunun da önemli isimlerinden olmuştur. Tiyatromuzun temsiliyetini başarıyla yapmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

- 21 yetişkin, 10 çocuk oyunu sahnelenecek

21 yetişkin oyunu ve minik tiyatroseverler için 10 farklı oyunun gösteriminin yapılacağı festival, Urla Toprak Sahne'nin, Maltepe Meydanı'nda sahne alacağı "Uzun Bacaklar" isimli sokak oyunuyla başladı.

TKSM'nin yanı sıra, Maltepe, Beşçeşmeler ve Büyükbakkalköy meydanları ile Cumhuriyet Parkı'nda, Küçükyalı Adnan Kahveci Parkı'nda, Zümrütevler ve Bağlarbaşı pazar yerinde de sahne alacak tiyatro oyunları ve gösteriler, halkla buluşacak.

Festivale İtalya, Romanya, Fransa, Sırbistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Özbekistan, Gürcistan'dan tiyatro toplulukları ile Eskişehir, Samsun, Urla, Ayvalık, Aydın, Hatay, Bitlis, Gaziantep, Bursa, Denizli’den ve İstanbul’dan tiyatro grupları katılacak.

- Festival 15 Eylül'e kadar devam edecek

Festival kapsamında 12 Eylül Perşembe günü, saat 16.00'da İstanbul Tarla Zanat, Adnan Kahveci Parkı’nda "Çerçeve 2", saat 18.00'de Eskişehir Sanat Tiyatrosu, TKSM Kardelen 2 salonunda "Benerci Kendini Niçin Öldürdü?", 19.30’da Gürcistan Özürgeti Tiyatrosu, TKSM Kardelen 1 salonunda "Öpücük" isimli oyunu sergileyecek. Saat 20.00'de Zümrütevler Çocuk Parkı'nda "Keloğlan Mutluluk Ormanında", Cumhuriyet Parkı’nda ise Nina’nın Rüyası çocuk oyunları sahnelenecek.

13 Eylül Cuma günü saat 15.00'te İtalya Silence Tiyatro, Maltepe Meydanı’nda "Barok Önerileri", saat 18.00'de Azerbaycan Medeniyet ve İncesanat Üniversitesi TKSM Kardelen 2 salonunda "Boksör", 19.30'da İstanbul Cihangir Atölye TKSM Kardelen 1 salonunda "Lüküs Hayat" oyununu tiyatroseverlerle buluşturacak.

Fransa-Sırbistan Sam Tiyatro'nun "Kukla Atölyesi" oyunu 14 Eylül Cumartesi saat 12.00'de TKSM Dans Salonu'nda, Romanya Queen Mary Tiyatrosu'nun "Çığ" isimli oyunu ise TKSM Kardelen 1 salonunda saat 16.00’da sahnelenecek.

Festivalin son gününde ise saat 13.00’te TKSM Nazım Hikmet Salonu'nda Kamil Uslu, Stand Up gösterisi ve KKTC Girne Belediye Tiyatrosu saat 19.00'da "2. Caddenin Mahkumları" adlı oyunu sergileyecek.

Festivalin sonunda sanatçıların vatandaşları selamlayacağı kortej geçişi, ilçe meydanında tiyatronun usta isimleriyle gerçekleştirilecek.


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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 19:38
  1. Maltepe Uluslararası Tiyatro Festivali başladı
  2. Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi

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