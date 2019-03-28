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Maltepe Belediyesi’nin resim öğrencilerinden karma resim sergisi

Maltepe Belediyesi Kütüphane, Kurslar ve Eğitim Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Cumhuriyet Eğitim Merkezi öğrencilerinin, “Sınırsız” isimli karma resim sergisi, Maltepe Belediyesi Prof.

28 Mart 2019 Perşembe 14:59
Maltepe Belediyesi’nin resim öğrencilerinden karma resim sergisi

Maltepe Belediyesi Kütüphane, Kurslar ve Eğitim Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Cumhuriyet Eğitim Merkezi öğrencilerinin, “Sınırsız” isimli karma resim sergisi, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde açıldı.


Sergide, resim kursu öğretmeni, ressam ve fotoğraf sanatçısı Elif Ajdarkosh’un derslerine devam eden 55 öğrencinin çalışmaları yer aldı. Sergiye yaş sınırı olmaksızın, her yaştan öğrencilerinin katıldığını belirten Ajdarkosh, “Sergimize ortak bir kararla Sınırsız ismini verdik. Sergimizde 6 yaşından, 80 yaşına uzanan bir yaş aralığında sanata, resme ilgi duyan öğrencilerimin eserlerini bir araya getirdik. Öğrencilerim düşünce, duygu ve beğenilerini içlerinden geldiği biçimde eserlerine yansıttı. Sene boyunca resim ve desen derslerinde aldıkları eğitimi eserlerine taşıdılar. Sergilerimiz ve kursumuz devam edecek. Maltepe Belediye Başkanı Sayın Ali Kılıç’a, bize böyle bir olanak sunduğu için çok teşekkür ederiz” dedi.


Resim sergisinde öğrencilerin, yağlıboya, kara kalem, pastel, suluboya çalışmaları ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Manzara, natürmort, portre eserlerin yanı sıra, Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Dünya Emekçi Kadınlar Günü ve Sanat Günü temalı çalışmalara yer verildi. Sergi, 1 Nisan’a kadar Galeri Maltepe’de sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 14:59
  1. sergi
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  3. resim sergisi

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