Maltepe Belediyesi okulun acil çıkış kapısını kapattı

Okul idaresi, okulun projesinde bulunan ve 1988 yılından beri kullanılan kapıyı, ön tarafa yeni kapı açılması ile İş Güvenliği Kanunu gereği ACİL ÇIKIŞ KAPISI yapıyor ve tabelalarını astı.

Esnaftan şikayet geldi bahanesiyle Maltepe Belediyesi ekipleri, mesai saatinin bitiminden sonra gelip önce okulun tabelalarını söküp götürdü. Bir gün sonra, yine mesai saati sonrası ekipler gelip okulun acil çıkış kapısına duvar örerek kapıyı kapattı.