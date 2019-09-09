0553 313 94 23

Maltepe Belediyesi Kitap Fuarı ‘Edebiyatın Eylül Durağı’ adıyla kapılarını açtı

Maltepe Belediyesi Kitap Fuarı, Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde kapılarını açtı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 17:44
Maltepe Belediyesi Kitap Fuarı ‘Edebiyatın Eylül Durağı’ adıyla kapılarını açtı

Maltepe Belediyesi Kitap Fuarı, Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde kapılarını açtı. Edebiyatın Eylül Durağı adıyla Orhan Kemal onuruna düzenlenen fuarda renkli söyleşiler ve ünlü yazarların imza günleri dikkat çekiyor.


Maltepe Belediyesi’nin ‘Edebiyatın Eylül Durağı’ ismiyle düzenlediği kitap fuarı, Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde başladı. Orhan Kemal onuruna düzenlenen Maltepe Belediyesi Kitap Fuarı’na sabahın erken saatlerinden itibaren kitapseverler akın etti. İmza günleri ve söyleşilerle oldukça zenginleştirilen kitap fuarının ilk gününde Yazar Lütfiye Pekcan, imza etkinliğinde okurlarıyla buluştu.


Maltepe Belediyesi’ne kitap fuarından dolayı teşekkür eden Yazar Lütfiye Pekcan, “Maltepe Belediyesi ‘Edebiyatın Eylül Durağı’ demiş, çok da güzel demiş. Her tür kitap fuarını ben gönülden destekliyorum ve çok değerli buluyorum. Çünkü yazarlarla okurlarını buluşturuyor. Ben de burada okurlarımla buluşma fırsatı buldum. Edebiyat, kitap, bizleri biz yapan, insani değerleri hatırlatan, bize çok farklı bakış açıları kazandıran, empati yapma imkanı sağlayan değerli eserler. Herkesin daha çok kitap okumasını isterim” şeklinde konuştu.


‘Hepimiz okuduklarımızın özetiyiz’


Son dönemde gençlerin dijital dünyaya daha fazla ilgi duymalarının, gençlerle kitaplar arasında nasıl mesafe koyduğu yönündeki soruya yanıt veren Pekcan, “Dijitalin çıkmasıyla gençlerin maalesef az okuyor olması hepimizi çok üzüyor. Çünkü çok zaman alıyor dijital. Orada öğrendiklerinizle kitaptan öğrenecekleriniz, alacaklarınız aslında çok farklı. Çünkü kitaplar bize karakterleri, kişileri çok boyutlu olarak sunuyor. Onun psikolojisini, onun neler yaşadığını, nasıl bir ortamda yaşadığını, nasıl bir toplumda olduğunu, farklı kültürleri tanıtıyor. Kitap okumadan bunları anlamak mümkün değil. Ben diyorum ki, hepimiz okuduklarımızın özetiyiz. Dilerim gençler bol bol okur” dedi.


‘Davete koşa koşa geldim’


Fuarın ilk günündeki renkli isimlerden biri de futbol efsanesi Metin Tekin oldu. ‘Futbolun alt metni’ başlıklı söyleşide Mahir Ünsal Eriş, Vedat Özdemiroğlu, Kenan Başaran ve Uğur Vardan’la birlikte gençlerle buluşmak için Türkan Saylan Kültür Merkezi’ne gelen Metin Tekin, Kitap Fuarı’na davet edilmesini şakayla yorumladı. İHA’ya konuşan Tekin, “Belediyeler olsun, diğer etkinlikleri düzenleyen kurumlar olsun, bunlar çok önemli. Özellikle de gençler için bence çok önemli. Ben de buraya böyle bir davet aldım, seve seve geldim. Kitap fuarıyla ne alakam var bilmiyorum, kitabım yok. Ben de açıkçası gençlerle beraber olmak, onlarla sohbet etmek her zaman önemlidir. Ben de böyle bir davet aldım, seve seve, koşarak geldim Maltepe Belediyesi’nin davetine. Gençlerle onların sorularıyla, onların merak ettikleriyle sohbet edeceğiz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 17:44
  1. kitap
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tufan Kansuva'nın ailesine Topçu'dan destek
    1. Tufan Kansuva'nın ailesine Topçu'dan..
    2. Prof. Dr. Ünsaçar: "Konya, makine..
    3. Borsa günü yükselişle tamamladı
    4. Güvenlik kamerasına içki şişesi..
    5. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    6. Avam Kamarası Başkanı Bercow görevi..
    7. Traktörün altında kalan köy muhtarı..
    8. Manisa’da 23 kilo esrar ele geçirildi
    9. Piyasalarda gün sonu
    10. Kayseri'deki bisiklet yarışları..
    11. Borsa, günü yükselişle tamamladı
    12. Mısır ve Sudan, Hedasi Barajını görüştü
    13. Vali Doç. Dr. Gündüzöz, trafik..
    14. Bülent Arınç’ın Ahmet Türk çıkışı..
    15. Kolon kanseri nedir? | Kolon kanseri..
    16. Kestiği ağacın altında kalarak..
    17. Çorum’da toplu ulaşımda yeni dönem
    18. Üsküdar’da dev kazanlarda yapılan..
    19. Tuzluca’da Kerbela şehitleri anıldı
    20. Nihat Genç'ten olay sözler! 'PKK'lı..
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!