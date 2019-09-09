Maltepe Belediyesi Kitap Fuarı ‘Edebiyatın Eylül Durağı’ adıyla kapılarını açtı

Maltepe Belediyesi Kitap Fuarı, Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde kapılarını açtı. Edebiyatın Eylül Durağı adıyla Orhan Kemal onuruna düzenlenen fuarda renkli söyleşiler ve ünlü yazarların imza günleri dikkat çekiyor.

Maltepe Belediyesi’nin ‘Edebiyatın Eylül Durağı’ ismiyle düzenlediği kitap fuarı, Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde başladı. Orhan Kemal onuruna düzenlenen Maltepe Belediyesi Kitap Fuarı’na sabahın erken saatlerinden itibaren kitapseverler akın etti. İmza günleri ve söyleşilerle oldukça zenginleştirilen kitap fuarının ilk gününde Yazar Lütfiye Pekcan, imza etkinliğinde okurlarıyla buluştu.

Maltepe Belediyesi’ne kitap fuarından dolayı teşekkür eden Yazar Lütfiye Pekcan, “Maltepe Belediyesi ‘Edebiyatın Eylül Durağı’ demiş, çok da güzel demiş. Her tür kitap fuarını ben gönülden destekliyorum ve çok değerli buluyorum. Çünkü yazarlarla okurlarını buluşturuyor. Ben de burada okurlarımla buluşma fırsatı buldum. Edebiyat, kitap, bizleri biz yapan, insani değerleri hatırlatan, bize çok farklı bakış açıları kazandıran, empati yapma imkanı sağlayan değerli eserler. Herkesin daha çok kitap okumasını isterim” şeklinde konuştu.

‘Hepimiz okuduklarımızın özetiyiz’

Son dönemde gençlerin dijital dünyaya daha fazla ilgi duymalarının, gençlerle kitaplar arasında nasıl mesafe koyduğu yönündeki soruya yanıt veren Pekcan, “Dijitalin çıkmasıyla gençlerin maalesef az okuyor olması hepimizi çok üzüyor. Çünkü çok zaman alıyor dijital. Orada öğrendiklerinizle kitaptan öğrenecekleriniz, alacaklarınız aslında çok farklı. Çünkü kitaplar bize karakterleri, kişileri çok boyutlu olarak sunuyor. Onun psikolojisini, onun neler yaşadığını, nasıl bir ortamda yaşadığını, nasıl bir toplumda olduğunu, farklı kültürleri tanıtıyor. Kitap okumadan bunları anlamak mümkün değil. Ben diyorum ki, hepimiz okuduklarımızın özetiyiz. Dilerim gençler bol bol okur” dedi.

‘Davete koşa koşa geldim’

Fuarın ilk günündeki renkli isimlerden biri de futbol efsanesi Metin Tekin oldu. ‘Futbolun alt metni’ başlıklı söyleşide Mahir Ünsal Eriş, Vedat Özdemiroğlu, Kenan Başaran ve Uğur Vardan’la birlikte gençlerle buluşmak için Türkan Saylan Kültür Merkezi’ne gelen Metin Tekin, Kitap Fuarı’na davet edilmesini şakayla yorumladı. İHA’ya konuşan Tekin, “Belediyeler olsun, diğer etkinlikleri düzenleyen kurumlar olsun, bunlar çok önemli. Özellikle de gençler için bence çok önemli. Ben de buraya böyle bir davet aldım, seve seve geldim. Kitap fuarıyla ne alakam var bilmiyorum, kitabım yok. Ben de açıkçası gençlerle beraber olmak, onlarla sohbet etmek her zaman önemlidir. Ben de böyle bir davet aldım, seve seve, koşarak geldim Maltepe Belediyesi’nin davetine. Gençlerle onların sorularıyla, onların merak ettikleriyle sohbet edeceğiz” dedi.