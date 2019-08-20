0553 313 94 23

Maltepe Belediyesi Çocuk Korosu yeni seslerini arıyor

2016 yılında kurulan, kazandığı başarı ve aldığı ödüllerle kısa süre içerisinde adından sıkça söz ettiren Maltepe Belediyesi Çoksesli Çocuk Korosu yeni seslerini arıyor.

20 Ağustos 2019 Salı 13:29
Maltepe Belediyesi Çocuk Korosu yeni seslerini arıyor

2016 yılında kurulan, kazandığı başarı ve aldığı ödüllerle kısa süre içerisinde adından sıkça söz ettiren Maltepe Belediyesi Çoksesli Çocuk Korosu yeni seslerini arıyor. Bu kapsamda 8-14 yaş arası çocuklar, düzenlenecek yetenek sınavına göre koroya girmeye hak kazanacak.


Maltepe Belediyesi Çoksesli Çocuk Korosu için seçmeler başlıyor. 8 Eylül’e kadar devam edecek seçmelerde yetenek sınavı, tek ve çift ses duyuş, melodi, ritim ve şarkı gibi 5 dalda yapılacak. 8-14 yaş arası çocukların kabul edileceği sınavda seçilmeye hak kazanan minik koristler, haftada 1 gün, 3 saat, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde, SANSEV Sanatçılar Sanatseverler Kültür ve Dayanışma Derneği hocalarından şef Emine Çolak eşliğinde çalışma yapacak. Bu çalışmadan da başarıyla geçen koristler, milli bayramlar, belediyenin düzenlediği etkinlikler ve yurt içi ile yurt dışı festivallerde konser verecek.


Aldığı başarılarla adından söz ettirmişti


Maltepe Belediyesi Çoksesli Çocuk Korosu, son olarak katıldığı 2. Çanakkale Çocuk Koroları Şenliği’nde “Çocuk Şarkıları Yorumlamada Başarı”, “Koro Disiplini ve Görünümde Başarı” ile “Polifonik Sanat ve Korolar Derneği Özendirme” ödüllerine layık görülerek adından söz ettirmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 13:29
  1. sanat
  2. kültür
  3. konser

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Oynamak için girdiği inşaattan düştü
    1. Oynamak için girdiği inşaattan düştü
    2. Eski eşinden Pakistan Başbakanı Khan’a..
    3. Ölümden döndü
    4. Dişini çektirmeye gitti, yüzünden ve..
    5. Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam..
    6. Kastamonu Belediyespor'da transfer
    7. Başkan Alan, Halk Günü toplantılarını..
    8. İzmir-İstanbul otoyolunda kaza: 4..
    9. Binlerce İzmirli gönüllü oldu:..
    10. Prof. Dr. Haluk Dursun son yolculuğuna..
    11. Tanzanya timsahlarını satışa çıkarıyor
    12. Geleceğin robotik kodlama ustaları..
    13. Böbrekleri rahatlatan kakaonun diğer..
    14. Ölü doğan tek başlı, iki vücutlu ve..
    15. GMİS, başdanışman Oruç’u ziyaret etti
    16. Erciyes Üniversitesi "canlı model"..
    17. Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1..
    18. Demir, madenlerin insan ve çevre..
    19. Avanos’ta aranan bir şahıs yakalandı
    20. Burs ve iş garantisi tekstil..
    21. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    22. SGK emekli prim gün sayısı! Ne zaman..
    23. Günün ilk yarısında değer kaybeden..
    24. Fatsa Giyim Eşyaları Odası yeni yerinde
    25. Günün ilk yarısında en çok değer..
    26. Günün ilk yarısında işlem hacmi..
    27. Dev petrol arama platformu "Scarabeo..
    28. Günün ilk yarısında endekslerin..
    29. Denizli’deki restoranda çıkan yangında..
    30. Günün ilk yarısında şehir..
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Karşılama töreninde büyük skandal! Kendisine uzatılan ekmeği yere attı
    Karşılama töreninde büyük skandal! Kendisine uzatılan ekmeği yere attı
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu

    Günün Karikatürü

    19 Ağustos 2019
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz