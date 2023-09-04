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Gündem Maltepe Başıbüyük'teki orman yangını kontrol altına alınarak söndürüldü!
Gündem

Maltepe Başıbüyük'teki orman yangını kontrol altına alınarak söndürüldü!

Yeniakit Publisher
2023-09-04 18:12:00 - 2023-09-04 18:28:44

Maltepe Başıbüyük Ormanı'nda öğle saatlerinde çıkan orman yangınıı kotrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Maltepe Başıbüyük Ormanı’nda saat 14.30 sıralarında meydana geldi.

Yoğun dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Nedeni araştırılıyor!

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına 11 arazöz, 2 ilk İMA, 2 dozer, 1 helikopter ve 70 personel ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangının çıkış nedeni ise ekipler tarafından araştırılıyor.

Öte yandan, yanan ormanlık alan dron ile havadan görüntülendi.
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