Mallorca, Vedat Muriqi transferini resmen duyurdu
İspanya Ligi ekiplerinden Mallorca, Vedat Muriqi'yi renklerine kattığını duyurdu.
Mallorca, Fenerbahçe'den İtalya Ligi ekiplerinden Lazio'ya transfer olan; ancak burada yeterli forma şansı bulamayan Verat Muriqi'nin kiralandığını duyurdu.
İspanyol ekibi, Kosovalı oyuncunun sezon sonuna kadar takımın formasını giyeceğini açıkladı.
İsmi transferde Fenerbahçe ile de anılan Vedat Muriqi, kariyerinin büyük bir bölümünü Türkiye'de geçirdi. Golcü oyuncu, Türkiye'de 210 maçta 76 gol attı.