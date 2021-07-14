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Mallorca Daniel Sturridge'ı deneyecek
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Spor Mallorca Daniel Sturridge'ı deneyecek
Spor

Mallorca Daniel Sturridge'ı deneyecek

Trabzonspor'dan ayrıldığından bu yana boşta olan Daniel Sturridge, La Liga ekibi Real Mallorca ile deneme antrenmanlarında bulunacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-14 04:06:00 -
Mallorca Daniel Sturridge'ı deneyecek

Daniel Sturridge, La Liga'da forma giyebilir. Ancak İngiliz golcü kendini takıma kabul ettirmek zorunda.

La Liga ekiplerinden Real Mallorca, Daniel Sturridge'ın takımla birlikte antrenmanlara katılacağını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun 14 Temmuz itibarıyla A takımla antrenmanlarda yer alacağı belirtildi.

Trabzonspor'dan ayrıldığından bu yana boşta olan Sturridge, yeterli görülmesi durumunda İspanyol ekibiyle sözleşme imzalayacak.

Yaklaşık bir buçuk yıldır kulüpsüz statüdeki 31 yaşındaki golcü Trabzonspor formasıyla 16 maça çıkmış ve 7 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.

Daniel Sturridge, Trabzonspor'dan neden ayrıldı?

2020'nin Mart ayında Trabzonspor, Daniel Sturridge'in sözleşmesini feshetmiş ve aynı gün yıldız futbolcuya men cezası gelmişti.

İngiltere Futbol Federasyonu, 2018'de bahis kurallarını çiğneyen futbolcuyu Mart ayından başlayarak Haziran'a kadar geçerli olmak üzere futboldan men etmişti. Ceza FIFA'ya bağlı tüm ülkelerde geçerli oldu.

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