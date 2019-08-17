Malkara’da şiddetli sağanak Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak etkili oldu.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak etkili oldu.

Akşam saatlerinde ilçe merkezi ve kırsalında etkisini gösteren şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Karacagür Mahallesi’nde şiddetli sağanak yağış bir çiftçinin telefon kamerasına yansıdı.

Karacagür Mahallesi Muhtarı Ethem Öner, yaklaşık 20 dakika etkisini gösteren yağışın tarlalarda ekili mahsullere bereket getirdiğini belirtti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.