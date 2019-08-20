0553 313 94 23

Malkara’da çiftçilere hibe destekleri anlatıldı

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Malkaralı çiftçilere Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

20 Ağustos 2019 Salı 15:09
Malkara’da çiftçilere hibe destekleri anlatıldı

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Malkaralı çiftçilere Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.


Malkara Ziraat Odası Toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, çiftçilerin desteklerden yeterince faydalanabilmeleri için tarım ve hayvancılıkla ilgili destekleme konularında ayrıntılı bilgilendirmede bulunuldu.


Tarım ve Orman Bakanlığı İlçe Müdürü Pasin Akbulut, Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı bilgilendirme toplantılarının devam edeceğini, konuyla ilgili bilgi almak isteyenlerin Tarım İlçe Müdürlüğü’ne başvurmaları halinde bilgi alabileceklerini belirtti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 15:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Büyükkılıç, yapımı devam eden Engelsiz Yaşam Merkezi’nde incelemelerde bulundu
    1. Başkan Büyükkılıç, yapımı devam eden..
    2. Sivas'ta trafik kazası: 5 yaralı
    3. HDP kapatılabilir mi? O karar emsal..
    4. Genç basketbolcular Büyükşehir’de..
    5. Hong Kong’ta ’Diyalog Platformu’..
    6. Dünya Güreş Şampiyonası'na doğru
    7. Develi’de Ağustos ayı muhtarlar..
    8. 2 milyonluk Diyarbakır'da 100 kişi..
    9. Antalya'da denize giren bir kişi boğuldu
    10. Cami imamı kazada hayatını kaybetti
    11. Tekirdağ’da definecilerin tarlada..
    12. Çocukların balık tutma yarışı
    13. Malkara’da çiftçilere hibe destekleri..
    14. İBB'den son dakika uyarısı: Şiddetli..
    15. Denize girer girmez boğuldu
    16. Başkan Atay, “Öğrenci dostu üniversite..
    17. Hamleni yap projesi yeni yaşını..
    18. Çorum ve Yozgat arasındaki “Hattuşa”..
    19. Maketlerle yeni nesilleri tarihle..
    20. Dünyaca ünlü yatırımcıdan altın..
    21. Başkan Yılmaz, birlik çağrısı yaptı
    22. Konak’ta ilaçlar çöpe değil, imhaya..
    23. Bankacılık sektörünün kredi hacmi..
    24. Kahramanmaraş'ta trafik kazası
    25. TİKA gönüllüleri Filipinler'de
    26. Utançtan yüzlerini gizlediler! Pes..
    27. Merkezefendililer ‘Kocatepe’ye Büyük..
    28. Takla atan araç şarampole devrildi: 4..
    29. Sezai Temelli’den kışkırtıcı..
    30. Erdoğan talimatı verdi! Eminönü esnafı..
    O genel müdür görevden alınıyor
    O genel müdür görevden alınıyor
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Karşılama töreninde büyük skandal! Kendisine uzatılan ekmeği yere attı
    Karşılama töreninde büyük skandal! Kendisine uzatılan ekmeği yere attı
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu

    Günün Karikatürü

    19 Ağustos 2019
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz