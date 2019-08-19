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Malkara’da 44 ünite kan bağışlandı

Tekirdağ’ın Malkara ilçe merkezinde kan bağışı kampanyası için kurulan çadırdaki etkinliğe ilçe sakinleri duyarlılık örneği gösterdi.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:41
Malkara’da 44 ünite kan bağışlandı

Tekirdağ’ın Malkara ilçe merkezinde kan bağışı kampanyası için kurulan çadırdaki etkinliğe ilçe sakinleri duyarlılık örneği gösterdi.


Malkara Hükümet Konağı önünde Kızılay Kan Bağışı ve kurulan Türk Kızılayı çadırında gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasında, Türk Kızılayı Edirne Şubesi Kan Merkezi’nden Dr. İbrahim Dedemehmet, Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanı Serpil Evrensel, Trakya Üniversitesi (TÜ) Gençlik Kolları Topluluk Başkanı Batuhan Tunalı ile ve Türk Kızılayı Edirne Şubesi sağlık çalışanları Melek Albayrak ile Nihal Karakaş görev aldı.


Kan bağışında bulunan duyarlı Malkara sakini Kemalettin Yavuz, sağlıklı her vatandaşın kan bağışında bulunmasını tavsiye etti. Etkinlikte, 44 ünite kan bağışlandığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:41
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