Malkara polisinden tonaj denetimi Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri, ilçe girişinde ağır vasıtalı araçlara yönelik tonaj kontrolü yaptı.

Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri, ilçe girişinde ağır vasıtalı araçlara yönelik tonaj kontrolü yaptı.

Hayrabolu yolu üzeri Erenler mevkiinde yapılan uygulamada, özellikle balya yüklü tır ve kamyonlara yönelik tonaj denetimi yapıldı. Sürücülerin evrakları ve araç donanımı incelendi. Trafik ekibi, sürücülere tonaj konusunda kurallara uyulması gerektiğini ve uymayanların ağır para cezasına çarptırıldığını hatırlattı.

Olası kazaları en aza indirgemeyi hedefleyen ekipler, uygulamaların aralıksız devam edeceğini bildirdi.

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