Maliye Topluluğu bilgi yarışması düzenledi Sakarya Üniversitesi Maliye Topluluğu tarafından “2.

Sakarya Üniversitesi Maliye Topluluğu tarafından “2. Geleneksel Bilgi Yarışması” düzenlendi.

SAÜ Sabahattin Zaim Konferans Salonunda yapılan etkinliğe Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Temel Gürdal, Maliye bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri katıldı. Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Temel Gürdal, yarışma öncesinde Maliye Topluluğu Akademik Başkanlığı görevini Araştırma Görevlisi Tunahan Değirmenci’ye devreden Maliye Bölümünden Araştırma Görevlisi Tunç İnce’ye teşekkür plaketi takdim etti.

Yarışmaya katılan öğrencilerin üçer kişilik grup halinde yarıştığı etkinlikte toplam 8 grup yarıştı. Maliye ve genel kültür temalı soruların yer aldığı yarışmada öğrenciler, 15 tane soruyu 30 saniye içinde cevaplamak için uğraş verdi. Yarışmanın sonunda ‘Yeşilçam’ adını verdikleri grup birinci olurken, kazanan öğrencilere hediyeleri takdim edildi.

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