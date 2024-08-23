'Maliye Bakanı Şimşek istifa etti borsa çöktü' diyen Cemal Enginyurt’un borsa manipülasyonundan ceza aldığı ortaya çıktı

Kendini sütten çıkmış ak kaşık olarak CHP medyasında pazarlayan Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un dosyası kabarık çıktı.

'Maliye Bakanı Şimşek istifa etti borsa çöktü' diyerek ortalığı yangın yerine çevirmek isteyen Enginyurt'un daha önce borsa manipülasyonu nedeniyle ceza almıştı.

Mehmet Şimşek ne dedi?

Enginyurt'un ipe sapa gelmez açıklamaları sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı, "Anlaşılan yapılan resmi açıklamalar yetmemiş, bir de buradan yazayım! İstifa etmedim. Dolaşıma koyulan senaryolar doğru değildir." dedi.

Altun , Enginyurt'un iddiası sonrası açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiği" iddiasını gündeme taşıyanlara yönelik, "Dezenformasyonu, yalanı bir siyaset malzemesi, bir ideolojik aygıt gibi kullanmakta beis görmeyen mahfiller kamuoyundan özür dileyecek mi? Yoksa yine utanmadan, milletimizin gözünün içine bakarak yeni yalanlar söylemeye devam mı edecekler?" ifadelerini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden daha önce mesaj paylaşıldığını ve Bakan Şimşek'in "istifa ettiği"ne ilişkin ortaya atılan mesnetsiz iddialara dair yalanlama yapıldığını anımsattı.

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"Buna rağmen ne yazık ki haber üretmekten aciz kimi gazetecilerle siyaset üretme becerisinden yoksun kimi siyasetçiler kasıtlı şekilde bu yalanı tekrarlamaya devam ettiler. Dahası yalan söylerken dahi bizi gerçekleri çarpıtmakla itham ettiler." ifadelerini kullanan Altun, şunları kaydetti:

"Şimdi, Sayın Bakanımızın açıklamasının ardından soruyorum. Dezenformasyonu, yalanı bir siyaset malzemesi, bir ideolojik aygıt gibi kullanmakta beis görmeyen mahfiller kamuoyundan özür dileyecek mi? Yoksa yine utanmadan, milletimizin gözünün içine bakarak yeni yalanlar söylemeye devam mı edecekler?"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, paylaşımında, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya da yer verdi.

2007 yılında Vatan Gazetesi'nde yer alan haber şöyle:

Borsada manipülasyon yaparak yatırımcıları zarara sokmak suçundan İMKB tarihindeki ilk hapis cezası MHP eski Milletvekili Cemal Enginyurt"a verildi.

Borsa şirketlerinden Altınyağ"da 2002 yılında yapılan işlemler nedeniyle SPK"nın yaptığı suç duyurusunun ardından açılan davada, Enginyurt ile beraber hareket ettiği iki kişiye 3"er yıl hapis ve 40"ar bin YTL"lik para cezası kesildi. Borsada manipülasyon için verilen ilk hapis cezasının ardından Enginyurt hakkında, Ersu Gıda"daki işlemleri nedeniyle yeni bir dava daha açıldı.

Yapay fiyat oluştu

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası"nda, Altınyağ Kombinaları A.Ş. hisseleri üzerinde manipülatif işlemlerle yapay fiyat oluşumuna neden oldukları iddia edilen eski Ordu MHP Milletvekili Cemal Enginyurt ile Ahmet Yılmaz ve Üzeyir Keskin"in yargılandıkları dava karara bağlandı.

Esas hakkındaki görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı, İMKB"de Altınyağ hisse senetleri üzerinde yoğun olarak yapay fiyat yükseltici emirler verdiklerini ve bu amaçla tek lotluk işlemler yaptıklarını kaydetti. Dava tarihinden sonra ise şirketin işlemlerinin normale döndüğünü belirten savcı, sanıkların bu şekilde yatırımcıları yanlış yönlendirdiklerini ve hisse senetlerinin aktif rol oynadığı izlenimini vererek manipülatif işlemler gerçekleştirdiklerini vurguladı.

İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesi, savunmaları, SPK"nın denetleme raporu ve uzman bilirkişi raporunu gözönüne alarak sanıkları 2499 sayılı kanunun 47/A-2 maddesi gereğince 3"er yıl hapis ve 40"ar bin YTL adli para cezasına çarptırdı.

Mahkemenİn borsada manipülasyon suçlamasıyla verdiği ilk hapis cezası kararının hakkında en çok suç duyurusu yapılan manipülatör olan eski Fenerbahçeli futbolcu Mecnur Çolak için de örnek teşkil edebileceği belirtildi. Bu durumda 40"a yakın suç duyurusu yapılan Mecnur için daha ağır cezalar gündeme gelebilecek.

Öte yandan Mecnur kadar olmasa da, SPK birçok manipülatör hakkında da onlarca suçlama yapmış durumda. Borsadaki “Keriz silkeleme operasyonu” nun ardından manipülatörler hakkında açılan davalara ise her gün bir yenisi ekleniyor. Örneğin, Cemal Enginyurt"a verilen hapis cezasının hemen ardından yeni bir dava daha açılırken, aralarında Enginyurt ve Mecnur"un da bulunduğu 16 sanık hakkında Ersu Gıda hisselerinde manipülasyon yapıldığı gerekçesiyle hapis ve para cezası talep edildi.