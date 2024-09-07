Maliye, babadan kalan maaşı incelemeye aldı: Hileli boşanmaya takip

Yurt dışında sosyal yardımlardan yararlanmak için resmi olarak boşanmış çiftler, aynı evlerde oturarak, karı-koca hayatlarına devam ettikleri için takibe alınmıştı.

Türkiye'de de sosyal yardım almak için boşanmış gibi yapan bu çiftlerin aldığı maaşlar geriye dönük faizi ile tahsil ediliyor.

Basında sık sık dile getirilen örnek davalardan yola çıkılarak Türkiye'de de benzer olayların daha fazla olması ihtimali üzerine daha kapsamlı bir şekilde harekete geçiliyor.

Ekonomi yönetimi kamuda tasarrufu önceleyen birçok adım attı. Sosyal yardımlar da bu amaç doğrultusunda süzgeçten geçirilecek.

AYLIK ALMAK İÇİN HİLELİ BOŞANMA

Boşanan eşlerden kadın, vefat eden babasının maaşından hak alıyor. Bu hakkı almak için eşlerin anlaşmalı boşanma yapıp yapmadıkları takip edilecek.

Yine bu kadınların çalıştığı halde kendisini sigortasız göstermesi ya da çalışabilecekken istihdama katılmaması sorgulanacak.

MEHMET ŞİMŞEK DEVREYE GİRDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, boşanan kadınların, babalarının aylığını haksız yere almaması için sıkı takip başlatılması talimatını verdi.

Hükümetin tasarruf tedbirleri kapsamında sosyal yardımlardan yararlanan babasından kalan maaşı almaya devam etmek için boşanan kadınlar artık gözaltında.

BABASINDAN MAAŞ ALANIN DURUMUNA BAKILACAK

Yeni düzenlemelere göre babasının maaşını almaya devam etmek için eşinden resmi olarak boşanan ama aynı evi paylaşmaya devam eden kadınlar, çalışma gücü olduğu halde herhangi bir işte çalışmayan, çalıştığı halde yardım kesilmesin diye sigortasının yapılmasını istemeyenler tespit edilecek.

Ayrıca bu sosyal hakkı kullanan kişinin durumu değerlendirilerek, istihdama katılması sağlanacak.