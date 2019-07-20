Malını sevmenin ölçüsü

Bir zamanlar fakirlere çok sadaka dağıtan, darda kalmışlara cömertçe yardımlarda bulunan bir vezir vardı. Bir gün padişah ona: “Bu senin yaptığın malı arttırmak mıdır? Eğer sen malını sevmiyorsan, bari bana ver de ben zengin olayım” diye takıldı.

Bunun üzerine vezir, şu hikmetli karşılığı verdi: “Siz malınızı sevmediğiniz için bu dünyada bırakıyorsunuz. Ama ben malımı öyle seviyorum ki, öbür aleme yanımda götürmek istiyorum!”