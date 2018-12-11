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Maliki'nin açıklamaları Sadr grubunu kızdırdı! 'Kendisini gündemde tutmaya çalışıyor'

Irak'ta eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nuri el-Maliki'nin yeniden bu göreve getirileceği iddiaları üzerine tepki gösteren meclisteki Mukteda es-Sadr grubu, Maliki'nin kendisini gündemde tutmaya çalıştığını öne sürdü.

11 Aralık 2018 Salı 22:05
Maliki'nin açıklamaları Sadr grubunu kızdırdı! 'Kendisini gündemde tutmaya çalışıyor'

Irak'ta eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nuri el-Maliki'nin yeniden bu göreve getirileceği iddiaları meclisteki Mukteda es-Sadr grubunu kızdırdı.

Maliki, yerel bir medya organına yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı olmamda ısrarcı. Bu konuda mutabakat söz konusu." umhurbaşkanı Berhem Salih, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı olmamda ısrarcı. Bu konuda mutabakat söz konusu." ifadelerini kullandı.

İkinci yardımcı konusunda ise Sünni grupların tek aday üzerinde anlaşamadığını ve bunun süreci uzattığını öne süren Maliki, ikinci cumhurbaşkanı yardımcısı olarak gönlünden geçen adayın eski Meclis Başkanı Selim el-Cuburi olduğunu söyledi.

'Maliki'ye izin vermeyeceğiz'

Bu sözlere ilk tepki Maliki ile yıllardır araları bozuk olan Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın meclis grubundan geldi.

Parlamentoda en çok milletvekiline sahip Sairun Koalisyonu adına basına açıklama yapan milletvekili Gayip Umayri, Sairun dahil birçok siyasi grubun Maliki'nin devlette herhangi bir görev almasına karşı olduğunu ve buna izin vermeyeceklerini söyledi.

Umayri, "Maliki'nin bu tür açıklamaları siyaseten iflas ettiğinin göstergesidir. Gerçeklikten uzak bu gibi çıkışlarla kendisini gündemde tutmaya çalışıyor. Bazı şahsiyetler, ülkedeki bölgelerin DEAŞ tarafından işgal edilmesini sağladı. Maliki'nin herhangi bir üst düzey görev almasına alsa izin vermeyiz." diye konuştu.

Irak meclisindeki Kanun Devleti Koalisyonu'nun da liderliğini yapan İslami Dava Partisi (Şii) Başkanı Nuri Maliki, 2006-2014 yılları arasında iki dönem Başbakanlık ve ardından 4 yıllık Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcılığı görevini yürütmüştü.

Maliki'nin ikinci Başbakanlık dönemine denk gelen Haziran 2014'te terör örgütü DEAŞ, ordunun hiçbir direnişiyle karşılaşmadan Musul, Enbar ve Salahaddin vilayetlerini ele geçirmişti.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 22:05
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