  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kıyafete hakarette flaş gelişme! 28 Şubat’ın yıl dönümünde kamu davası açıldı Rusya, Fransa'nın gemisini havaya uçuracaktı! İsveç ordusu devreye girdi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz işsizlik rakamlarını değerlendirdi: İşsizlik oranı tek haneli rakamlardaki seyrini 33’ncü aya taşımıştır Bu nasıl öğretmen! Yaptığı rezillik kamerada Evlatlarımızı zehirlemek isteyenlerin yalan balonu patladı! Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu tartışmalara noktayı koydu Yıl 1994, yer İstanbul! ‘Erdoğan’ın hayatıma dokunan ilk olayı’ TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit: Sırada savaş uçağı motoru var Tosyalı’dan BMC alımında kullanılan kredinin geri ödenmediği iddiasına yalanlama Sümeyye Erdoğan Bayraktar'dan 28 Şubat mesajı En yakın müttefiklerindendi! Çin’den flaş İran açıklaması
Dünya Maliki, ABD temsilcisi Barrack ile bir araya geldi
Dünya

Maliki, ABD temsilcisi Barrack ile bir araya geldi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Maliki, ABD temsilcisi Barrack ile bir araya geldi

Irak’ın eski Başbakanı Nuri el-Maliki, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi ve Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack ile Bağdat’ta bir araya geldi. Görüşmede bölgesel gelişmeler, Suriye’deki son durum ve iki ülke arasındaki diplomatik temaslar ele alındı. Tarafların, bölgesel istikrar ve iş birliği vurgusu yaptığı öğrenildi.

Irak’ın eski Başbakanı Nuri el-Maliki, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi ve Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack ile Bağdat’ta bir araya geldi. Görüşmede bölgesel gelişmeler, Suriye’deki son durum ve iki ülke arasındaki diplomatik temaslar ele alındı. Tarafların, bölgesel istikrar ve iş birliği vurgusu yaptığı öğrenildi.

Eski Irak Başbakanı Nuri el Maliki, ABD’nin olası başbakanlığına karşı Irak'a olan desteğini çekme tehdidine rağmen adaylıktan çekilmeyeceğini belirterek Tom Barrack ile görüştü. Görüşme, Irak’ta yeni hükümetin kurulmasına ilişkin belirsizliğin sürdüğü bir dönemde gerçekleşti.

Maliki’nin ofisinden yapılan açıklamada, görüşmede Irak’ın egemenliğine ve halkın iradesine saygı gösterilmesi gerektiğinin vurgulandığı belirtildi. Maliki ayrıca ülkede demokratik sürecin desteklenmesi ve siyasi istikrarın güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Barrack’ın görüşmede hangi mesajı ilettiğine ilişkin ise detay paylaşılmadı.

 

ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay Maliki’nin yeniden başbakan olması halinde Washington’un Irak’a desteğini sonlandırabileceği uyarısında bulunmuştu.

İran’a yakınlığıyla bilinen ve daha önce iki dönem başbakanlık yapan Maliki’nin adaylığı, ülkedeki Şii gruplardan oluşan Koordinasyon Çerçevesi ittifakı tarafından destekleniyor.

Maliki, hafta içinde AFP’ye verdiği demeçte adaylıktan çekilmeyeceğini yineleyerek, “Ülkeme, egemenliğine ve halkının iradesine saygımdan dolayı çekilmeyi düşünmüyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Washington’un kaygılarını gidermeye çalıştığını da belirten Maliki, Irak’ın bağımsız karar alma sürecine vurgu yaptı.

Kaynak: Mepa News

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23