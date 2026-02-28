Maliki, ABD temsilcisi Barrack ile bir araya geldi

Irak’ın eski Başbakanı Nuri el-Maliki, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi ve Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack ile Bağdat’ta bir araya geldi. Görüşmede bölgesel gelişmeler, Suriye’deki son durum ve iki ülke arasındaki diplomatik temaslar ele alındı. Tarafların, bölgesel istikrar ve iş birliği vurgusu yaptığı öğrenildi.

Eski Irak Başbakanı Nuri el Maliki, ABD’nin olası başbakanlığına karşı Irak'a olan desteğini çekme tehdidine rağmen adaylıktan çekilmeyeceğini belirterek Tom Barrack ile görüştü. Görüşme, Irak’ta yeni hükümetin kurulmasına ilişkin belirsizliğin sürdüğü bir dönemde gerçekleşti.

Maliki’nin ofisinden yapılan açıklamada, görüşmede Irak’ın egemenliğine ve halkın iradesine saygı gösterilmesi gerektiğinin vurgulandığı belirtildi. Maliki ayrıca ülkede demokratik sürecin desteklenmesi ve siyasi istikrarın güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Barrack’ın görüşmede hangi mesajı ilettiğine ilişkin ise detay paylaşılmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay Maliki’nin yeniden başbakan olması halinde Washington’un Irak’a desteğini sonlandırabileceği uyarısında bulunmuştu.

İran’a yakınlığıyla bilinen ve daha önce iki dönem başbakanlık yapan Maliki’nin adaylığı, ülkedeki Şii gruplardan oluşan Koordinasyon Çerçevesi ittifakı tarafından destekleniyor.

Maliki, hafta içinde AFP’ye verdiği demeçte adaylıktan çekilmeyeceğini yineleyerek, “Ülkeme, egemenliğine ve halkının iradesine saygımdan dolayı çekilmeyi düşünmüyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Washington’un kaygılarını gidermeye çalıştığını da belirten Maliki, Irak’ın bağımsız karar alma sürecine vurgu yaptı.

Kaynak: Mepa News