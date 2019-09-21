Malign mezenşimal tümör nedir? Malign mezenşimal tümör belirtileri neler tedavisi nedir?

Neslican Tay, yaygın tutulum yapmış malign mezenşimal tümöre bağlı artmış olan semptomları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda kansere karşı mücadeleyi kaybeden Neslican Tay’ın ölümünden sonra malign mezenşimal tümör ne olduğun araştırılıyor. Malign tümör olarak görülme oranı erişkinlerde yüzde 55, çocuklarda yüzde 85 tir. Mezenkimal tümörler nedir? Mezenkimal tümörü belirtileri neler? yüksek gradeli malign mezenkimal tümör nedir? yüksek gradeli malign mezenkimal tümör nedir? İşte Malign mezenşimal tümöre ilişkin detaylar.

Malign mezenkimal tümör nedir?

Akciğerin benign ve malign mezenkimal tümörleri ender görülmektedir. Bu lezyonlardan pulmoner hemartom ve minüt meningotelyal nodül akciğer için spesifiktir. Diğerleri ise yumuşak dokuda tanımlanan eş değerleriyle benzer morfoloji gösteren ve yumuşak doku mezenkimal tümörlerin histolojik kriterlerine göre değerlendirilmesi önerilen antitelerdir.

Malign mezenkimal tümör kimlerde görülür?

Mezenkimal tümörler, genellikle köken aldıkları başka bölgelerdeki mezenkimal tümörleri taklit etme eğilimindedirler. Ancak boyutları, hastanın yaşı ve tümörün yerleştiği yere göre semptomları değişebiliyor. Mezenkimal tümörler, erişkinlerdeki primer mediastinal tümörlerin %10 undan daha azını oluşturur. Bu oran çocuklarda daha fazladır. Malign tümör olarak görülme oranı erişkinlerde yüzde 55, çocuklarda yüzde 85 tir.

Bu tümörlerin ayrıcı tanısında metastatik sarkomlar, primer veya metastatik sarkomatoid karsinomlar başta olmak üzere mezotelyoma yanı sıra ektopik orijinli tümörler kapsamında ele alınan germ hücreli tümörler, intrapulmoner timoma, melanom ve menenjiyom da yer almaktadır. Dolayısıyla klinik, radyolojik, morfolojik, immünhistokimyasal ve moleküler değişiklikler, primer akciğer mezenkimal tümörü tanısı ve doğru histolojik tiplendirme için önemlidir. Bu bölümde 2015 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) akciğer mezenkimal tümörleri kategorisi kapsamında yer alan antiteler ayırıcı tanılarla birlikte ele alınmaktadır.