Mali'deki terör saldırısında ölen askerlerin sayısı 15'e çıktı
Mali'nin Mopti bölgesinde düzenlenen bombalı terör saldırısında hayatını kaybeden askerlerin sayısı 15'e yükseldi.
Ordudan yapılan açıklamada, askerleri taşıyan konvoyun Mopti bölgesinin Boni mevkisinde bomba yüklü araçla hedef alınması sonucu yaşamını yitiren askerlerin sayısının 15'e çıktığı belirtildi.
Ölü sayısı daha önce 11 olarak açıklanmış, 9'u ağır 10 kişinin de yaralandığı kaydedilmişti.
Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplarla DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.
Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.