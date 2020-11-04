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Aktüel Mali'de yolcu otobüsüne saldırı: 8 ölü
Aktüel

Mali'de yolcu otobüsüne saldırı: 8 ölü

Yeniakit Publisher
2020-11-04 21:59:48 -
Mali'de yolcu otobüsüne saldırı: 8 ölü

DAKAR (AA) - Mali'de bir yolcu otobüsüne düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, ülkenin orta kesimlerinde yer alan Mopti bölgesindeki Bandiagara kentinden yola çıkan bir yolcu otobüsü silahlı saldırıya uğradı.

Olayda 2'si bebek 8 kişi hayatını kaybetti.

Aynı bölgede 3 hafta önce de bir yolcu otobüsüne düzenlenen saldırıda 13 kişi yaşamını yitirmişti.

Ülkenin kuzey ve orta kesimleri 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor.

Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker ve Birleşmiş Milletler öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü MINUSMA, şu ana kadar güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.



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