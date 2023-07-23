Mali'de terör saldırısı

Yerel basında çıkan haberlere göre, kimliği belirsiz silahlı kişiler, Tominian ilçesinin Djankoin köyündeki bir düğünü bastı ve etrafa ateş açtı.

Olayda en az 10 sivil hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.

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