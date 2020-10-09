  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Mali'de kaçırılan muhalefet lideri özgürlüğüne kavuştu
Aktüel

Mali'de kaçırılan muhalefet lideri özgürlüğüne kavuştu

Soumaila Cisse ve Sophie Petronin, başkent Bamako'da aileleri tarafından karşılandı

Yeniakit Publisher
2020-10-09 02:22:03 -
Mali'de kaçırılan muhalefet lideri özgürlüğüne kavuştu

DAKAR (AA) - Mali'de martta kaçırılan muhalefet lideri 70 yaşındaki Soumaila Cisse ile 2016'da kaçırılan Fransız insani yardım görevlisi Sophie Petronin ailelerine kavuştu.

Özel uçakla başkent Bamako'ya getirilen Cisse ve Petronin, aileleri tarafından karşılandı.

Karşılamada Petronin'in oğlunun annesine çığlıklar ve gözyaşlarıyla sarılması da kameralara yansıdı.

Hükümetten yapılan açıklamada, serbest bırakılanlar arasında, Nijer'de 2018'de kaçırılan İtalyan vatandaşları Nicola Chiacchio ve rahip Pier Luigi Maccalli'nin de bulunduğu kaydedildi.

Cisse ve Petronin'in serbest kalacağı dün duyurulmuş ve aileleri 2 ismi beklemeye başlamıştı.

- 200 terör örgütü üyesi serbest kalmıştı

Güvenlik kaynakları, hafta sonu terör örgütü üyesi yaklaşık 200 kişinin serbest bırakıldığını duyurmuştu.

Bu kişilerin bir esir değişim anlaşması kapsamında salıverilmiş olabileceği gündeme gelmişti.

- Seçim kampanyası sırasında kaçırılmıştı

Mali'de, 29 Mart'ta düzenlenen genel seçimler öncesi kampanyasını sürdüren ana muhalefet partisi URD lideri Cisse ve 11 kişilik ekibi, 25 Mart'ta Sarafere kentinden Koumaira'ya doğru yola çıktıkları sırada silahlı kişilerin saldırısına uğramıştı.

Saldırıda Cisse'nin koruması öldürülmüş, ekipten 2 kişi de yaralanmıştı.

Cisse, o tarihten beri esir tutuluyordu.

- Petronin dünyada esir tutulan son Fransız rehineydi

Kuzeydeki Gao kentinde insani yardım faaliyetleri yürüten 75 yaşındaki Petronin, 24 Aralık 2016'da El Kaide terör örgütü bağlantılı bir grup tarafından kaçırılmıştı.

Terör örgütü tarafından 2017 ve 2018'de paylaşılan bazı videolarda görülen Petronin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan yardım istemişti.

Petroin, dünyada esir tutulan son Fransız vatandaşı olarak biliniyordu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fransa devlet kanalında Erdoğan skandalı
Medya

Fransa devlet kanalında Erdoğan skandalı

Fransa devlet kanalı France 24, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'de yaptığı konuşmada bir skandala imza atarak söylemediği sözleri..
Dünyada yeni bir gerilimin perdesi aralanıyor! Rusya’dan o ülkeye müdahale iması!
Dünya

Dünyada yeni bir gerilimin perdesi aralanıyor! Rusya’dan o ülkeye müdahale iması!

Kremlin sözcüsü Peskov, Kırgızistan'da devam eden siyasi kriz ile ilgili yaptığı değerlendirmede Rusya'nın bu ülkeye karşı yükümlülüklerinin..
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na gönderme
Siyaset

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na gönderme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi hakkında 'Katar emirinin karşısında eğildi' yalan açıklamasıyla ilgi..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay