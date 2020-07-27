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Aktüel

Mali’de kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2020-07-27 10:33:42 -
Mali’de kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu
DAKAR (AA) - Mali’nin Timbuktu bölgesinde kaçırılan belediye başkanının cesedinin bulunduğu bildirildi.Ulusal basındaki haberlere göre, Garba-Koira beldesinin belediye başkanı Abdoulaye Alpha 13 Temmuz’da kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce kaçırıldı. Alpha'nın cesedi hafta sonu bulundu.Belediye başkanının, siyasi rakipleriyle arasındaki husumetten dolayı öldürüldüğü sanılıyor.Mali'nin kuzey ve orta kesimleri, 2012'den bu yana ayrılıkçı ve etnik temelli çatışmalar ile terör saldırılarına sahne oluyor.Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker ve BM öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü MINUSMA, şimdiye kadar güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.
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