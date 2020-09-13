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Dünya Mali'de geçiş süreci 18 ay olacak
Dünya

Mali'de geçiş süreci 18 ay olacak

Mali'de 18 Ağustos'ta yapılan askeri darbenin ardından sivil yönetime geçiş sürecinin 18 ay olacağı ve bu sürenin sonunda seçimlere gidileceği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-13 10:00:00 -
Mali'de geçiş süreci 18 ay olacak

Mali'de, Askeri cunta Ulusal Halk Kurtuluş Konseyi (CNSP) sivil yönetime geçişin ayrıntılarını belirleme kararını 3 günlük bir toplantı sonunda açıkladı.

Buna göre geçiş dönemi 18 ay olacak ve ardından seçim yapılacak. Geçiş döneminin cumhurbaşkanı, cuntanın belirleyeceği sivil veya askeri isimlerle seçilecek.

CNSP, sivil yönetime geçiş yol haritasını sivil toplum örgütleri, siyasi partiler ve muhalefet platformu M5 RFP'nin temsilcileriyle tartışıyor.

Batı Afrika Devletleri Ekonomi Topluluğu (ECOWAS), geçiş süresinin en fazla 1 yıl olması gerektiğini duyurdu ve cuntaya bir yol haritası belirlemesi için 15 Eylül'e kadar süre verdi.

Bamako'ya 15 kilometre mesafedeki Kati garnizonunda isyan çıkaran ve 2012'de dönemin Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure'nin devrilmesinde önemli rol oynayan bir grup asker, 18 Ağustos Salı günü araçlarla başkente geldi.

Hükümet binaları ve resmi kurumlar tahliye edilirken, bazı bakanlar ve bazı yüksek rütbeli askerler gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, öğleden sonra askerler tarafından evinden alınarak Kati kışlasına götürülerek gece yarısı devlet televizyonundan istifa ettiğini duyurdu.

Keita'nın istifasından birkaç saat sonra aynı kanalı izleyen darbeciler, seçimlerin kısa sürede yapılacağını, siyasi ve sivil bir geçiş döneminin yaşanacağını duyurdu.

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