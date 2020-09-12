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Aktüel Mali'de geçiş süreci 18 ay olacak
Aktüel

Mali'de geçiş süreci 18 ay olacak

Geçiş sürecinin cumhurbaşkanı sivil ya da asker olabilecek

Yeniakit Publisher
2020-09-12 22:53:50 -
Mali'de geçiş süreci 18 ay olacak

DAKAR (AA) - Mali'de 18 Ağustos'ta yapılan askeri darbenin ardından sivil yönetime geçiş sürecinin 18 ay olacağı ve bu sürenin sonunda seçimlere gidileceği bildirildi.

Askeri cunta Halkın Kurtuluşu Ulusal Konseyi (CNSP), sivil yönetime geçiş sürecinin detaylarını belirlemek üzere yürüttüğü 3 günlük görüşmelerin sonunda kararını açıkladı.

Buna göre, geçiş süreci 18 ay olacak ve akabinde seçimler düzenlenecek. Geçiş sürecinin cumhurbaşkanı sivil ya da asker olabilecek ve cuntanın belirlediği isimler tarafından seçilecek.

CNSP, bir süredir sivil toplum örgütü temsilcileri, siyasi partiler ve muhalefet platformu M5 RFP ile sivil yönetime geçişe dair yol haritasını görüşüyordu.

Batı Afrikalı Devletler Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ise geçiş sürecinin en fazla 1 yıl olması gerektiğini duyurmuş ve cuntaya yol haritası belirlemesi için 15 Eylül'e kadar süre vermişti.

- Askeri darbe

Bamako'ya 15 kilometre mesafede bulunan ve 2012'de dönemin Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure'nin devrilmesinde de önemli rol oynayan Kati garnizonunda 18 Ağustos Salı ayaklanan bir grup asker, araçlarla başkente gelmişti.

Bazı bakanlarla yüksek rütbeli bazı askerler alıkonulurken, hükümet binaları ve resmi kurumlar boşaltılmıştı.

Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, öğleden sonra konutundan askerler tarafından alınarak Kati kışlasına götürülmüş, gece yarısı devlet televizyonundan istifa ettiğini duyurmuştu.

Keita'nın istifasından birkaç saat sonra aynı kanala çıkan darbeciler, seçimlerin kısa sürede yapılacağını, siyasi ve sivil bir geçiş döneminin yaşanacağını duyurmuştu.


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