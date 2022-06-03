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Dünya Mali'de düzenlenen terör saldırısında 2 Kızılhaç çalışanı öldürüldü
Dünya

Mali'de düzenlenen terör saldırısında 2 Kızılhaç çalışanı öldürüldü

Mali'nin batısında düzenlenen terör saldırısında 2 Kızılhaç çalışanı yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-03 07:48:00 -
Mali'de düzenlenen terör saldırısında 2 Kızılhaç çalışanı öldürüldü

Mali Kızılhaçı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kayes bölgesinde, Kızılhaç ekibini taşıyan araç kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce saldırıya uğradı.

Terör saldırısında, 4 kişinin bulunduğu araçta, Hollanda Kızılhaç çalışanı ve şoför hayatını kaybetti.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.

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