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Aktüel Mali'de devrik lider Keita'nın inme geçirdiği iddia edildi
Aktüel

Mali'de devrik lider Keita'nın inme geçirdiği iddia edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-02 19:01:52 -
Mali'de devrik lider Keita'nın inme geçirdiği iddia edildi

DAKAR (AA) - Mali'de, 18 Ağustos'taki darbeyle istifan eden Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın iskemik inme geçirdiği öne sürüldü.

Yerel basında çıkan haberlere göre, 75 yaşındaki Keita, dün öğleden sonra başkent Bamako'da bir kliniğe kaldırıldı.

Yapılan testlerde, Keita'nın iskemik inme geçirdiği ortaya çıktı.

Devrik liderin, hala hastanede tutulduğu ve durumunun iyi olduğu belirtildi.

Askeri cunta Halkın Kurtuluşu Ulusal Konseyi (CNSP), 18 Ağustos'tan bu yana askeri kışlada alıkoyduğu Keita'yı 27 Ağustos'ta serbest bırakmıştı.

CNSP, o tarihten bu yana özel korumalı konutunda kalan Keita'ya, tedavisi için yurt dışına çıkış izni vermişti.

- Askeri darbe

Bamako'ya 15 kilometre mesafede bulunan ve 2012'de dönemin Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure'nin devrilmesinde de önemli rol oynayan Kati garnizonunda, 18 Ağustos Salı ayaklanan bir grup asker, araçlarla başkente gelmişti.

Bazı bakanlarla yüksek rütbeli bazı askerler alıkonulurken, hükümet binaları ve resmi kurumlar boşaltılmıştı.

Cumhurbaşkanı Keita, öğleden sonra konutundan askerler tarafından alınarak Kati kışlasına götürülmüş, gece yarısı devlet televizyonundan istifa ettiğini duyurmuştu.



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