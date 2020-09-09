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Dünya Mali'de darbe girişimi iddiası
Dünya

Mali'de darbe girişimi iddiası

Mali'de, başkent Bamako yakınlarındaki bir garnizondan silah sesleri duyulduğu ve bazı bakanlarla yüksek rütbeli askerlerin alıkonulduğu iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 17:23:00 -
Mali'de darbe girişimi iddiası

Bir süredir siyasi krizle boğuşan Mali'de, başkent Bamako yakınlarındaki bir garnizondan silah sesleri duyulduğu, bazı bakanlar ve üst düzey askerlerin gözaltına alındığı iddia edildi.

Yerel medyada yer alan görgü tanıklarına dayanan haberlere göre, Bamako'ya 15 kilometre mesafedeki Kati garnizonu sabah saatlerinden beri hareketlilik yaşanıyor.

Bir süredir garnizondan silah sesleri duyulduğu ve bazı yüksek rütbeli askerlerin gözaltına alındığı iddia edildi.

Ayrıca bazı bakanların bazı askerler tarafından gözaltına alındığı iddiaları da var.

Muhalefet grupları Mayıs ayından bu yana Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita aleyhinde eylemler düzenliyor.

Muhalefet grupları eylemlerini sıkılaştıracaklarını ve Keita istifa etmeden geri adım atmayacaklarını açıkladı.
 

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