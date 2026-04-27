  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’a silahlı saldırı girişimini kınadı: Bizler için sevindiricidir! 10 asker ve iki polis intihar etti Katil sürüsü kendini imha ediyor Hizmet mi hezimet mi? Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı: Üzücü Olaylara Rağmen Heykelden Vazgeçmedik Sentetik yerine doğal pamuk Tekstil sektörü mecburiyetten sağlığa yöneldi Tevfik Diker: CHP’lilere Mehter dersi verilmeli! Bu sefer anaokulu! Bir Mehter marşı düşmanlığı daha! Starlink uydu terminali kullanan 3 iş yeri kapatıldı Casusluğa geçit yok Nerden Baksan Tutarsızlık, Nerden Baksan Ahmakça! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehtere Sırt Çeviren CHP'ye Sert Tepki Çorlu’da Kız çocuğuna okulda tören zulmü Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu!
Mali Savunma Bakanı Camara öldürüldü

Mali’de Tuareg direnişçilerinin başkent Bamako dâhil birçok kente düzenlediği koordineli operasyonlarda, Savunma Bakanı General Sadio Camara’nın öldürüldüğü bildirildi.

Mali Savunma Bakanı General Sadio Camara, Kati’deki konutuna düzenlenen saldırıda öldürüldü.

Operasyonlar Bamako, Kati, Gao, Kidal ve Sevare’de eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

General Camara’nın ölümü, başkent Bamako’ya yakın stratejik garnizon şehri Kati’deki konutuna yönelik intihar saldırısının ardından duyuruldu.

Kati, Mali ordusunun merkez üslerinden biri olarak biliniyor.

Camara, 2020 ve 2021 darbeleri sonrası kurulan askeri yönetimin kilit isimlerinden biri. Bazı değerlendirmelerde gelecekte devlet başkanlığı için en güçlü adaylardan biri olarak görülüyordu.

Geçici Devlet Başkanı Assimi Goita’nın saldırılar sırasında güvenli bir bölgeye sevk edildiği ve ordunun yönetimini sürdürdüğü açıklandı.

Afrika Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve ABD Dışişleri Bakanlığı, saldırıları sert şekilde kınadı.

Mali’deki askeri yönetim son yıllarda Fransa ve Batılı müttefiklerle ilişkileri azaltırken, Rusya ile savunma işbirliğini artırmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23