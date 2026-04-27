Mali Savunma Bakanı Camara öldürüldü
Mali’de Tuareg direnişçilerinin başkent Bamako dâhil birçok kente düzenlediği koordineli operasyonlarda, Savunma Bakanı General Sadio Camara’nın öldürüldüğü bildirildi.
Operasyonlar Bamako, Kati, Gao, Kidal ve Sevare’de eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.
General Camara’nın ölümü, başkent Bamako’ya yakın stratejik garnizon şehri Kati’deki konutuna yönelik intihar saldırısının ardından duyuruldu.
Kati, Mali ordusunun merkez üslerinden biri olarak biliniyor.
Camara, 2020 ve 2021 darbeleri sonrası kurulan askeri yönetimin kilit isimlerinden biri. Bazı değerlendirmelerde gelecekte devlet başkanlığı için en güçlü adaylardan biri olarak görülüyordu.
Geçici Devlet Başkanı Assimi Goita’nın saldırılar sırasında güvenli bir bölgeye sevk edildiği ve ordunun yönetimini sürdürdüğü açıklandı.
Afrika Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve ABD Dışişleri Bakanlığı, saldırıları sert şekilde kınadı.
Mali’deki askeri yönetim son yıllarda Fransa ve Batılı müttefiklerle ilişkileri azaltırken, Rusya ile savunma işbirliğini artırmıştı.