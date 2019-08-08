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Mali Müşavirlik staja giriş sınavı başvuruları başladı

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Abdil Erdal, mali müşavirlik mesleğine girişte ilk adım olan staja giriş sınavına başvuruların 29 Ağustos 2019 tarihinde sona ereceğini açıkladı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 12:26
Mali Müşavirlik staja giriş sınavı başvuruları başladı

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Abdil Erdal, mali müşavirlik mesleğine girişte ilk adım olan staja giriş sınavına başvuruların 29 Ağustos 2019 tarihinde sona ereceğini açıkladı.


Abdil Erdal yaptığı açıklamada, staja giriş sınavının TÜRMOB’un eğitim birimi olan Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) tarafından yapıldığını, her yıl 3 dönem olarak gerçekleşen sınavın bu dönem ki başvurusunun 29 Ağustos’a kadar yapılması gerektiğini bildirdi.


“Deneme sınavlı ve etütlü hazırlık kursumuz açılacak”


Staja giriş sınavı için oda hizmet binasında hazırlık kursu açılacağını ve kurs başvurularının başladığını belirten Başkan Erdal, “Staja giriş sınavı gerek içerik olarak gerekse mesleki konular açısından iyi hazırlık yapılması gereken bir sınav. Bu sebeple Konya SMMMO olarak içerisinde ilk defa yapılacak olan deneme sınavı ve sınav öncesi etüt derslerini içeren hazırlık kursumuzu açacağız. Özellikle deneme sınavımız yapılacak genel sınavın birebir aynısı olacak. Kursumuza başvurular başlamıştır. Sınav ve kursa başvurularla ilgili detaylı bilgiyi adaylar Odamızın TESMER bölümünden alabilirler” dedi.


“Sınavda başarılı olmak için 60 puan alınması gerekiyor”


Abdil Erdal açıklamasını şöyle sürdürdü; “Staja giriş sınavına başvuru yapabilmek için İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye, Muhasebe ve Denetim, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Ekonometri, Siyaset Bilimi, Uluslararası Finans, Ekonomi, Bankacılık ve Sermaye Piyasası, Pazarlama Yönetimi, Bankacılık ve Finans, Pazarlama, Turizm İşletmeciliği, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Hukuk bölümlerinden en az lisans düzeyinde mezun olmak gerekmektedir. Sınav değerlendirmesi ise, sınava giren tüm adayların iki ana başlıkta başarı puanları (Genel Kültür ve Alan Bilgisi) ayrı ayrı ve ortalamaları 50, standart sapmaları 10 olacak biçimde normal dağılıma göre hesaplanmaktadır. Bu iki ana başlıkta aldıkları puanlardan ağırlıklı başarı puanları bulunmaktadır. Sınavda başarılı olmak isteyen adayın 60 puan alması gerekmektedir.”

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 12:26
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