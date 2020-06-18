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Aktüel

Mali kökenli AP milletvekili, Belçika polisinin ırkçı saldırısına uğradığını iddia etti

Yeniakit Publisher
2020-06-18 14:09:06 -
Mali kökenli AP milletvekili, Belçika polisinin ırkçı saldırısına uğradığını iddia etti

BRÜKSEL (AA) - Mali kökenli Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Pierrette Herzberger-Fofana, Belçika polisi tarafından ırkçı saldırıya uğradığı gerekçesiyle şikayette bulundu.

Almanya'dan milletvekili olan 71 yaşındaki Herzberger-Fofana, AP Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, dün Brüksel'deki Kuzey Tren İstasyonu'nda, polisin siyahi olduğu için kendisine sert davrandığını iddia etti.

Herzberger-Fofana, kendisinin, 9 polis tarafından kontrol edilen iki siyahi gencin resmini çekmeye çalışırken müdahaleye uğradığını belirtti.

Polisin sert bir şekilde telefon ve çantasını aldığını, bacaklarını ayırarak duvara dayadığını ve aramak istediğini anlatan Herzberger-Fofana, "Bunun ayrımcı ve ırkçı eğilimleri olan bir davranış olduğunu düşünüyorum. Beni aşağıladılar. Bugün şikayette bulundum çünkü polis şiddeti soruşturulmalı." diye konuştu.

Herzberger-Fofana, George Floyd hadisesiyle tüm dünyanın polis şiddetinin nelere yol açabileceğini gördüğüne işaret ederek, "Bu hadise bende büyük travma yarattı." dedi.

Aralarında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in de bulunduğu AP Genel Kurulu katılımcıları gözyaşlarına boğulan Herzberger-Fofana'yı bir süre alkışladı.





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