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Dünya Mali Eski Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure İstanbul'da hayatını kaybetti
Dünya

Mali Eski Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure İstanbul'da hayatını kaybetti

Dışişleri Bakanlığı, Mali Eski Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure'nin İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 00:24:00 - 2020-11-12 00:25:24
Mali Eski Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure İstanbul'da hayatını kaybetti

Mali Eski Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure 10 Kasım 2020 tarihinde, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Mali Eski Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Touré’nin İstanbul'da hayatını kaybettiği ifade edildi.

Bakanlıktan açıklama

Dışişleri'nden yapılan açıklama şu şekilde;

"2002-2012 yılları arasında görevde bulunan Mali Eski Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Touré’nin 10 Kasım 2020 tarihinde, tedavi görmekte olduğu İstanbul’da hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet diliyor, ailesi ile yakınlarına sabır, dost ve kardeş Mali halkına en içten taziyelerimizi sunuyoruz."

 

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