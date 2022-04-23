Malı ‘büyük büyük’ götürecekler! Ekrem’den şov işlerine korkunç para

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve gelirken ve geldikten sonra da sürekli yaptığı şovlar yetmiyormuş gibi reklam ve film çekimleri için milyonlarca bütçelerle şov yapmaya hazırlanıyor.

İstanbulluların paralarını işte böyle saçıyor

Daha önce sözde sanatsal faaliyetler adı altında şov kokan işlere imza atan CHP’li Ekrem İmamoğlu, 2023 seçimlerine doğru gidilirken yeniden İstanbulluların milyonlarıyla reklam şovuna başlayacak.

İşte o ayrıntılar…

İBB’nin 2022 yeni reklam ve organizasyona ayrılan bütçeye ilişkin belgeleri gazeteci Cengiz Alçayır, sosyal medya hesabından paylaştı. “Son dakika” başlığıyla Ekrem İmamoğlu’nun şovuna ilişkin ayrıntıları aktaran Alçayır, şunları söyledi:

“SON DAKİKA

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,

114 Milyon 867 bin 300 TL'lik REKLAM ve ŞOV işlerini

KEYFİNE BAK''dediği sözcüsü Murat Ongun'un Yönetim Kurulu Başkanlığı olduğu İBB şirketi üzerinden götürecek.

BALLI İHALEYİ, Ongun, yandaş şirketlere parça parça AKTARACAK!”