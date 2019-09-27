Mali askerlerine pusu: 7 ölü!
Mali'nin orta kesiminde yer alan Mopti'de ordu konvoyuna pusu düzenlendi.27 Eylül 2019 Cuma 21:25
Mepa News'te yer alan habere göre Mali'nin orta kesiminde yer alan Mopti'de ordu konvoyuna pusu düzenlendi.
Düzenlenen pusuda en az 7 asker öldürüldü.
Mali ordusundan yapılan açıklamada, Mopti yakınlarında askeri bir konvoyun önce el yapımı patlayıcıyla, daha sonra da silahlarla hedef alındığı belirtildi.
Ordu kaynakları, saldırıda 7 askerin öldürüldüğünü, çok sayıda askerin de yaralandığını açıkladı.
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