Mali askerlerine pusu: 7 ölü! Mali'nin orta kesiminde yer alan Mopti'de ordu konvoyuna pusu düzenlendi.

Mepa News'te yer alan habere göre Mali'nin orta kesiminde yer alan Mopti'de ordu konvoyuna pusu düzenlendi. Düzenlenen pusuda en az 7 asker öldürüldü. Mali ordusundan yapılan açıklamada, Mopti yakınlarında askeri bir konvoyun önce el yapımı patlayıcıyla, daha sonra da silahlarla hedef alındığı belirtildi. Ordu kaynakları, saldırıda 7 askerin öldürüldüğünü, çok sayıda askerin de yaralandığını açıkladı.

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