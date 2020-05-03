Malezyalı taksiciler, evde kalanların ihtiyacını karşılamak için kuryelik yapıyor

KUALA LUMPUR (AA) - ÖMER FARUK YILDIZ - Malezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mart ayından bu yana devam eden kısmi sokağa çıkma yasağı, vatandaşların internet üzerinden yemek ve benzeri siparişlerini ve dolayısıyla kuryelerin iş yoğunluğunu artırdı.

Bu süreçte restoran ve kafelerin sadece yemek siparişi için açık olması nedeniyle kuryeler, restoran sahipleri ve müşterileri için hayati önem taşıyor.

Malezya hükümetinin salgına karşı sosyal mesafeyi koruma kapsamında motorlu taksilerin faaliyetlerini geçici süreliğine durdurması, taksicilik yapan çoğu motor sürücüsünün bu süreçte kuryeliğe geçmesine sebep oldu.

Kuryelerin öneminin artması üzerine Malezya'daki bazı elektronik taksi uygulamaları, müşterilerin market alışverişini kurye aracılığıyla yapmalarını sağlayan kolaylıklar getirdi.

Ülke genelinde müşterilerinin yemek ve alışveriş siparişlerine yetişmek için oldukça yoğun çalışan kuryeler, sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri gibi, görevi başında fedakarca çalışan kişiler olarak görülüyor.

- "Sipariş çok, iş yoğunluğu fazla"

28 yaşındaki Muhammed Şefik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce motor taksiciliği yaptığını, kısmi sokağa çıkma yasağının ardından kuryeliğe geçtiğini söyledi.

İki aydır kuryelik yaptığını belirten Muhammed, "Restoranların saat 20.00'ye kadar çalışmasına müsaade edilmesi üzerine akşam vakitlerinde mesaimiz daha yoğun geçiyor. Siparişleri yetiştirebilmek için hızlı hareket etmeye gayret ediyoruz." dedi.

Muhammed, restoranların gece çalışamamasının sadece işletme sahiplerinin değil kuryelerin de işini zorlaştırdığını belirterek "Restoranların çalışmasının günde 12 saatle sınırlandırılması, az zamanda çok iş yapma zorunluluğunu doğuruyor. Bu süreçte haftada 30 saat çalışabiliyorum. İş vakitleri az ama siparişler çok olduğu için iş yoğunluğu fazla." şeklinde konuştu.

İşini yaparken azami ölçüde sağlığına dikkat etmeye çalıştığını da vurgulayan Muhammed, "Salgında dışarı çıkmanın riskli olduğunu biliyorum. Bu yüzden maske takıyor ve yanımda el dezenfektanı taşıyorum." ifadelerini kullandı.

Genç kurye, iş sırasında virüs kapmaktan korktuğunu fakat bu zorlu süreçte insanlara yardım ederek fedakarlık yaptığı için gurur duyduğunu söyledi.

- "İnsanlara zor zamanlarda katkıda bulunmak beni sevindiriyor"

Kuryeliğe geçen bir diğer taksici 24 yaşındaki Mohd Nur İkmal de Kovid-19 nedeniyle kuryelerin işinin artmasından memnun olduğunu belirterek "Allah'a çok şükür birçok müşteriden sipariş geliyor ve soframa yemek koyacak para kazanabiliyorum." dedi.

Mohd Nur, bu süreçte haftalık gelirinin neredeyse iki katına çıktığını belirterek "Normal zamanlarda haftalık gelirim 600 ila 800 Malezya ringgiti (969 ila 1292 lira) arasındaydı. Şimdi ise bu rakam 1000 ila 1200 ringgite (1615 ila 1938 lira) çıktı." şeklinde konuştu.

Anne ve babasının ilk başlarda salgın zamanında çalışmasına karşı çıktığını anlatan Mohd Nur, gerekli sağlık tedbirlerini aldığına dair ebeveynini ikna edince ailesinin gönlünün artık daha rahat olduğunu dile getirdi.

Mohd Nur, bu süreçte kurye olarak çalışmaktan memnun olduğunu söyleyerek "Hem ailemin gelirine yardımcı olmak hem de alışverişe çıkamayanlara bu zor zamanlarda ufak bir katkıda bulunmak beni sevindiriyor." ifadesini kullandı.