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Malezyalı STK'den Ayasofya'nın ibadete açılmasına destek

MAPIM Başkanı Mohd Azmi Abdul Hamid: - "Ayasofya bir camidir ve cami olarak itibar görmesi gerekir"

Yeniakit Publisher
2020-07-02 06:43:10 -
Malezyalı STK'den Ayasofya'nın ibadete açılmasına destek

KUALA LUMPUR (AA) - Malezyalı sivil toplum kuruluşu Malezya İslam Teşekkülü Danışma Kurulu (MAPIM), Ayasofya'nın cami olarak açılmasına destek açıklamasında bulundu.

MAPIM Başkanı Mohd Azmi Abdul Hamid, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ayasofya bir camidir ve cami olarak itibar görmesi gerekir." ifadesini kullandı.

ABD ve Avrupa ülkelerinden Ayasofya'nın ibadete açılması teşebbüsüne yönelik eleştirilere tepki gösteren Mohd Azmi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Avrupa Birliği ve ABD bu meseleden elini çekmelidir. Zira Ayasofya'yı Allah'ın evi olarak yeniden düzenlemek Türkiye'deki Müslümanların hakkıdır. Bugüne kadar Müslümanların hakkı sürekli engellenmiştir."


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