Malezyalı Girişimci-Yazar Kutren Nada Ahmad: Müslüman kadın feminist olamaz

Bir dönem gazetemizde köşe yazarlığı yapan başörtüsü mücadelemizin sembol isimlerinden Kuala Lumpur Büyükelçimiz Sayın Merve Kavakçı’nın nazik davetiyle bir haftalığına Malezya’ya gittim. Özellikle eğitim ve kültür sahasında örnek işlere imza atan müslüman kadınları ziyaret edip alanlarıyla ilgili başarı hikâyelerini dinledim. Malay Hanımların tesettüre riayetleri, İslami bilinçleri, ümmeti gözeten halleri, eğitimli olmaları ilk dikkatimi çeken hususlar oldu. Genç kızların çoğu da herhangi bir baskı ve zorlama olmadan severek ve isteyerek başörtü takıyor ve ibadetleri noktasında hassaslar. Ayrıca Türkiye’yi seviyor ve takip ediyorlar. Türklerin İslam dünyasına hizmet ettiğini ve bütün Müslüman ülkelere iyi örnek olduğunu dile getiriyorlar. Malezya’daki Müslüman kadınların Batı’nın dikte ettiği feminizm gibi akımlara karşı uyanık olmaları kariyer yapmayı aile kurmaya tercih etmek gibi hastalıklı bakış açılarına karşı incelikle dengeyi korumaları, anneliğin izzetine ailenin derin anlamına vakıf olmaları beni ziyadesiyle memnun etti. Bu ziyaret kapsamında eğitim ve kültür sahasında Malezya’da başarılı projelere imza atan Girişimci Yazar Kutren Nada Ahmad ile modern dünyada müslüman kadın olarak ayakta durmayı, ailenin anlamını, İslam dünyasını ve Türkiye’yi konuştuk.

Fatma Gülşen Koçak sordu...

Sizi tanıyabilir miyiz?

47 yaşındayım, 4 çocuk annesiyim, birçok ödüller kazanmış şirketlerin kurucusu ve CEO’suyum. Şirketlerimde 500 kişiden fazla kişi çalışmakta ve eğitim, franchising, uluslararası ticaret ve güzellik salonları gibi sektörlerde 21 yıllık bir tecrübemiz mevcuttur. Lisans eğitimim Ekonomi alanında, Yüksek Lisans eğitimim ise İletişim alanındadır.

Modern dünyada kadın

Modern dünyada Müslüman kadın olmak konusunda ne düşünüyorsunuz?

İslâm, Müslüman kadına birçok haklar ve yüksek bir makam vermiştir. Günümüzde Müslüman kadınlar olarak birçok başarılar elde etmemize rağmen, hâlâ potansiyelimizin çok az kısmını kullanıyoruz. Kadınlar artık İslami çalışmalara destek vermekte, aileye destek olmakta ve hatta ekonomiye katkı sağlayan temel unsur olabilmekteler. Başarılı bir girişimci ünlü bir yazar dünya çapında bir akademisyen ne olursak olalım. Biz her şeyden önce Müslümanız. Kariyerimiz, başarımız, kazancımız, nefsimizi büyütmek için değil inancımıza hizmet etmek için bir araçtır.

Ailesiz olmaz

Bazı müslüman kadınlar kariyer uğruna evlilik yapmıyor, bu hususta ne dersiniz?

Anneliğimizi ve ailemizi ihmal etmeden sosyal hayatta üretime katkıda bulunabiliriz. İslam’ın çizdiği helal haram dengesine riayet ederek bir hayat sürdürebiliriz. Evlenmeyi aileyi çocuk yapmayı reddeden bir anlayış Müslüman kadına yakışmaz. Müslüman kadın feminist olmaz. Hangi mesleği yaparsak yapalım hangi iş kolunda çalışırsak çalışalım en büyük zenginliğimiz anneliğimiz ve ailemizdir.

Peki siz çocuklarınızı nasıl yetiştirdiniz?

Onları Müslümanca yaşayan ve davranan bireyler olarak yetişmelerine özen gösteriyorum. Namaz, oruç ve mahremiyet konularını gözetmelerini ciddi bir titizlikle takip ediyorum. Çocuklarımın iyi eğitim almaları, medeni ve iyi ahlak sahibi olmaları ve böylece Rasulullah ve ümmetimizi utandırmayacak davranışlarda bulunmamaları için elimden geleni yapıyorum. Dini kendileri için yaşamalarını istiyorum.

Eş olmak nimettir

Aynı zamanda başarılı bir girişimci ve duyarlı bir anne olmayı nasıl başardınız?

Elhamdülillah, beni destekleyen bir eşim var ve biz şirkette beraberiz. Aile olmak güzel bir duygu. Aile dayanışması var bizde. Birçok iş ve sorumluluğu üstlenmeme rağmen onun desteği beni daha güçlü yapmaktadır. Erkek kadının rakibi değil eşidir. Eş olmak nimettir. Aile olmak dünyada cennetin kokusunu almaktır. Çocukların küçük yaşta oldukları dönemde, eşim bana çok yardımcı oldu. Batı’ya göre en büyük gücümüz aile kurumunun Müslümanlarda diri olmasıdır. Aile olmadan toplum olmaz.

Malezya’da kadınlar sosyal hayata ve iş dünyasına nasıl katkı sunmaktadırlar?

Malezya’da üniversiteye kayıt olan kadınların sayısı erkeklerden daha yüksek olmasına rağmen, devlet ve özel sektörde birçok müdür ve yönetici makamlarında erkekler bulunmaktadır. Kadınlar istihdam piyasasında, sosyal aktiviteler ve işlerde çok aktif, fakat birçokları orta gelirin alt bandı düzeyinde ücretlerin verildiği işlerde çalışmaktalar. Önemli olan İslam’ın hakkaniyet ölçüsüdür. Yine de dünyanın pek çok ülkesinden daha iyi yerlerdeyiz.

Müslüman kadının güçlü olması ümmetin gücünü artırır

Başarılı bir Müslüman kadın olarak İslâm dünyasında gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz?

Müslüman kadının güçlü olması ümmetin gücünü artırır. Uluslararası arenalarda herkes ilerlemeye odaklanmışken, ne yazık ki ümmetimizde birlik eksikliği ve münakaşaların hâkim olması üzücü bir durum. Birlik olmadan güçlenmek zor. Birlik olmak için de tanışmamız, kaynaşmamamız gerekmektedir. Ortak kültürel çalışmalara imza atabilmeliyiz. Müslüman’ın görevi dünyayı yaşanılır kılmaktır. İnsanlığın Müslümanlara ihtiyacı var. İslam dünyasındaki gözyaşının bitmesi için dua ediyorum.

Türkiye hakkında neler dersiniz?

Türkiye’nin çok güzel olduğunu düşünüyorum ve aynı zamanda doğu ve Batı arasında stratejik bir konuma sahip. Tarihi, medeniyeti ve % 99’u Müslüman olan nüfusuyla zengin ve gelişmiş İslam ülkelerinden biri olduğuna inanıyorum. Aslında size biraz garip gelebilir ama Malezyalı sinema artistlerinden fazla Türk sinema artisti biliyorum. İstanbul’u transit geçiş için kullanıyorum. İstanbul sadece deniz manzaraları ve tarihi mekânları olan güzel bir şehir olmakla kalmayıp, aynı zamanda bir medeniyet merkezidir. Ayrıca dünyanın her yerinde helal restorantlarınızı ararız. Türkiye’nin her zaman benim kalbime yakın olduğunu söyleyebilirim. FETÖ, PKK gibi terör olaylarının üstesinden gelinmesini temenni ediyorum.

Türkiye İslam’ın kalesidir

Müslüman Türk kadınlarına bir mesajınız var mı?

İlk önce Türk kadınlarının çok güzel olduğunu belirtmek isterim. Bizim değerlerimizin temeli İslam’dır. Biz İslâm’ın değerlerine inanmaz ve değer vermezsek dünyaya karşı İslam’ı temsil noktasında vazifemizi yerine getirmemiş oluruz. Batının, Müslüman kadınların kafalarını karıştırmasına aileye ve anneliğe yönelik tahribatlarına karşı dikkatli olmamız gerekir. Birçok ülke Türkiye’yi İslâm dünyasını temsil eden lider ülke olarak görmektedir. O sebeple Türk kardınlarının çok dikkatli olmaları, örnek olduklarını unutmamaları gerekir. Türkiye Osmanlı’nın devamı İslam’ın kalesidir.