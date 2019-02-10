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Malezyalı eski vekile rüşvet suçlaması

Malezya'da eski milletvekili Nur Ehsanuddin Mohd Harun Narrashid, 122 bin ABD dolar değerinde rüşvet kabul etmekle suçlandı.

10 Şubat 2019 Pazar 08:44
Malezyalı eski vekile rüşvet suçlaması

Malezya'da eski milletvekili Nur Ehsanuddin Mohd Harun Narrashid, 500 bin Malezya ringgiti (122 bin ABD doları) rüşvet kabul etmekle suçlandı.

Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonundan (MACC) yapılan açıklamaya göre, dün gözaltına alınan eski Kota Tinggi milletvekili Nur Ehsanuddin, 2013'te yöneticisi olduğu Federal Arazi Islahı Birimi ile alakalı işe talip olan bir şirketten, iş ihalesinin bu şirkete verilmesini sağlamak için 500 bin Malezya ringgiti rüşvet aldı.

Bunun yanı sıra Nur Ehsanuddin'e, aynı yıl Kota Tinggi'de 180 bin Malezya ringgiti değerindeki bir arazinin satışında usulsüzlük yaptığı suçlaması yöneltildiği belirtildi.

Eski milletvekili hakkındaki suçlamaları reddetti.

Nur Ehsanuddin'in suçu onaylanırsa iki yıla kadar hapis veya para cezası ödeyeceği belirtildi.

Yolsuzlukla mücadele kapsamında dün ismi açıklanmayan eski Johor milletvekili 230 bin Malezya ringgiti (56 bin ABD doları) rüşvet aldığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 08:44
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  2. Malezya
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