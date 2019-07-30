0553 313 94 23

Malezya'dan kritik Türkiye açıklaması

Malezya Savunma Bakanı Muhammed Sabu, Malezya'nın savunma sanayisini geliştirmek için Türkiye ile iş birliği yapmaya hevesli olduğunu açıkladı.

30 Temmuz 2019 Salı 17:47
Malezya'dan kritik Türkiye açıklaması

Malay Mail gazetesindeki habere göre, Muhammed, Penang eyaletinde bir ortaokulda düzenlenen etkinliğe katıldıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin savunma sanayisindeki ilerlemesinden övgüyle söz etti.

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in, Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü anımsatan Muhammed, söz konusu ziyarette iki ülke arasında savunma alanındaki iş birliği konularının ele alındığını aktardı.

"Malezya'nın savunma sanayisini geliştirmek için Türkiye ile iş birliği yapma konusunda istekli" olduğuna işaret eden Muhammed, ülkesinin askeri araçlar ve insansız hava araçları, ekipman ve teknolojisi konusunda Türkiye ile iş birliğini düşündüğünü ifade etti.

Muhammed, iki ülke arasındaki iş birliğiyle ilgili detayların henüz sonuçlanmadığını belirtti.

Mahathir'in Türkiye ziyareti basında geniş yer bulmuştu

Malezya Başbakanı Mahathir'in Türkiye ziyareti, Malezya basınında geniş yer bulmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Mahathir'i Esenboğa Havalimanı'nda karşılaması, "Erdoğan'ın Dr. Mahathir'i havalimanında karşılaması basını şaşırttı" şeklinde yorumlanmıştı.

Erdoğan'ın, Mahathir'e Cumhuriyet Nişanı vermesi de Malay basınında geniş yer bulmuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 17:47
  1. Malezya
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Türkiye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Samsun’da su tankeri devrildi: 2 yaralı
    1. Samsun’da su tankeri devrildi: 2 yaralı
    2. CHP'li başkandan Safranbolu'yu..
    3. "Gazilik maaşı" ve "imece usulüyle"..
    4. Nemrut Dağı’nda boz ayı ve yavruları..
    5. Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon..
    6. Azerbaycan'da düşen savaş uçağı için..
    7. Trump, II. Dünya Savaşı anma töreni..
    8. Malezya'dan kritik Türkiye açıklaması
    9. Ereğli’de uyuşturucu ticareti yapan 2..
    10. İşletmelerin +1 öğrenci talep..
    11. Sakarya en yaşanılabilir şehir olma..
    12. İsrail 2019'un ilk yarısında Gazze'de..
    13. İzmir Valiliğinden flaş Suriyeli..
    14. Giresun'da iki ayrı trafik kazası: 5..
    15. Serbest piyasada altın fiyatları
    16. SUBÜ’lü öğrencilere iş başvuru eğitimi..
    17. Başkan Yüce: “Dünya ve Avrupa Birliği..
    18. "Türk bayrağını her yerde..
    19. TİKA gönüllüsü Türk öğrenciler..
    20. Hakkari'de uyuşturucu operasyonu: 2..
    21. Gazze’de Filistin Milli Giysiler Günü..
    22. Giresun'da trafik kazaları: 5 yaralı
    23. Sözleşmeli öğretmenlik tercih..
    24. Ankaragücü'nde seçim yapıldı! İşte..
    25. Siyonist İsrail bunu da yaptı! 4..
    26. İnternet ve kargo üzerinden silah..
    27. Sandıklı’daki yangında 5 hektar..
    28. Kapalıçarşı'da altın
    29. Ereğli’de Hint keneviri ve esrar ele..
    30. Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki..
    Doğu Perinçek'ten S-400 açıklaması
    Doğu Perinçek'ten S-400 açıklaması
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması

    Günün Karikatürü

    30 Temmuz 2019
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!