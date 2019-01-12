Malezya’dan İsrailli sporculara yasak

Malezya hükümeti, ev sahipliği yapacağı 2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası’na katılmak üzere vize başvurusu yapan İsrailli yüzücülerin ülkeye girişini yasaklama kararı aldı. Kabine toplantısının ardından konuşan Başbakan Mahathir Muhammed, İsrailli sporcuların ülkeye giriş izni alamadığına dair İsrail basınında çıkan iddiaları doğrulayarak, hükümetin söz konusu kararın arkasında durduğunu söyledi. Mahathir, “Eğer gelirlerse suç teşkil eder. Malezya’nın şampiyonaya ev sahipliği yapma hakkını geri çekmek istiyorlarsa deneyebilirler” ifadelerini kullanarak, ülkesinin İsrailli sporcularla ilgili tavrını değiştirmeyeceğini de vurguladı. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Steven Sim Chee Keong ise “Hükümet, Filistin halkına yapılan baskıyı protesto etmek için bu konudaki sert tutumunu koruyacaktır” dedi.