  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teröristlere sınırdan geçit yok!
Sinop Şehir Stadı'nda sevindirici gelişme
İsrail ateşkesi bozdu
Irkçılardan 1000 kişilik liste
Gündem Malezya'dan ateşkes kararına destek
Gündem

Malezya'dan ateşkes kararına destek

Malezya hükümeti, İsrail'in sivillere yönelik saldırıda bulunduğu Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılmasını olumlu karşıladığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 15:03:00 -
Malezya'dan ateşkes kararına destek

Dışişleri Bakanı Hişamuddin Hüseyin, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'de 11 gün süren çatışmaların ardından bugün ateşkesin sağlanmasında rol oynayan taraflara teşekkürlerini sundu.

Tarafların ateşkese azami ölçüde riayet etmesi gerektiğini vurgulayan Hişamuddin, "Birleşmiş Milletler kararları ve uluslararası hukuk çerçevesinde bölgede kapsamlı, adil ve sürdürülebilir barışın sağlanması yönünde uluslararası çabaları destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Hişamuddin, ateşkesin tek başına Gazze'de barışı sağlamaya yeterli olmayacağını kaydederek, "Bölgedeki elim durumu göz önünde bulundurarak, Gazze'nin yeniden inşa edilebilmesi için acil ve kesintisiz insani yardımlara odaklanmamız gerekmektedir." açıklamasında bulundu.

Gazze'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) riskine de dikkati çeken Hişamuddin, İsrail saldırıları sırasında hasar gören bölgedeki tek Kovid-19 test laboratuvarının acilen yeniden inşa edilmesi gerektiğini belirtti.

Hişamuddin, "Ateşkesin ardından uluslararası camia, Filistin halkının uzun zamandır çektiği acıları ve İsrail'in bölgedeki işgali acilen sonlandırması gerektiğini unutmamalıdır. Malezya, işgal edilmiş Filistin topraklarında İsrail'in Filistinlilere yönelik uluslararası hukuku ihlal eden gayriinsani, sömürgeci ve ırkçı politikalarına son vermesine yönelik çağrısını yinelemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Karne notları ilkokul, ortakokul lise bu sene karne notları nasıl verilecek?
Eğitim

Karne notları ilkokul, ortakokul lise bu sene karne notları nasıl verilecek?

Karne notları neye göre verilecek? Karne notları nasıl verilece, ilkokul, ortaokul, lise? soruları milyonlarca öğrenci tarafından merak edil..
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'de skandal skeç! Tepki üstüne tepki geldi
Medya

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'de skandal skeç! Tepki üstüne tepki geldi

Televizyon programlarında yaşananlar her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Son olarak Yılmaz Erdoğan yönetimindeki ‘Çok Güzel Hareketler 2’d..
İyi Partililer kendilerini sorgulasın! Meral Akşener'i savunan gazeteye bakın
Medya

İyi Partililer kendilerini sorgulasın! Meral Akşener'i savunan gazeteye bakın

Akit TV’de yayınlanan Manşetlerin Dili programında Yeni Akit gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Cumhuriyet'ten bir iki tık..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay