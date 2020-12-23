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Aktüel Malezya'da Kovid-19 aşısının dinen uygun olduğu fetvası verildi
Aktüel

Malezya'da Kovid-19 aşısının dinen uygun olduğu fetvası verildi

Yeniakit Publisher
2020-12-23 16:57:09 -
Malezya'da Kovid-19 aşısının dinen uygun olduğu fetvası verildi

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya'da üst düzey dini yetkililer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının İslam'a göre uygun olduğunu açıkladı.

Basına konuşan Din İşlerinden Sorumlu Bakan Zulkifli Muhammed al-Bakri, Ulusal Fetva Konseyinin son toplantısında Kovid-19 aşısının dini hükmüne dair içtihat yapıldığını belirterek "Fetva konseyi aşının gerekli ve vacip olduğu yönünde hüküm vermiştir." dedi.

Kovid-19 aşısına dair hükmün, monarşi ve hükümet yetkilileriyle de paylaşıldığını söyleyen Zulkifli, "Bütün Malezyalıları, özellikle ülkedeki Müslümanları, verilen hükme uymaya ve aşının kullanımı konusunda hükümetin aldığı kararlara güvenmeye çağırıyorum." şeklinde konuştu.

Malezya şimdiye kadar Pfizer ve AstraZeneca firmalarından toplam 12,8 milyon doz aşı satın almak için anlaşmaya varmıştı.

İktidar koalisyonu üyesi Malezya İslam Partisinden (PAS) bazı yöneticiler ve ülkedeki bazı dini gruplar, Kovid-19 aşılarının dinen uygunluğuna dair bir kesinlik olmadığını ifade ederek fetva konseyinden bu konuda açıklama beklediklerini belirtmişti.



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