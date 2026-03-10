Malezya'da kirli "obüs" savaşı! MKE BORAN'a karşı asılsızyayın saldırısı
Türk savunma sanayiinin yerli ve milli gururu 105 mm Hava Taşınabilir Hafif Obüs BORAN, Malezya ordusunun açtığı 166 milyon dolarlık dev ihalede son düzlüğe girerken skandal bir karalama kampanyasının hedefi oldu. Güney Asya merkezli Defence Security Asia (DSA), Türk topunun performansını kasten düşük gösteren bir yayınla Fransız-Alman rakibi lehine algı operasyonuna girişti.
Malezya basınının, BORAN'ın dakikada sadece 6 atış yapabildiği yönündeki iddiası, bizzat MKE tarafından paylaşılan test görüntüleriyle yerle bir oldu:
-
Gerçek Performans: BORAN, atış testlerinde 46 saniyede 12 atış yaparak dakikada 15 atışın üzerine çıkabildiğini dünya çapında kanıtladı.
-
Skandal İddia: DSA ise Fransız-Alman yapımı LG1 Mk-III'ü övmek adına BORAN'ın hızını gerçek rakamın yarısından bile daha az gösterdi.
-
Hareket Kabiliyeti: BORAN'ın fren sisteminin zayıf olduğu ve çekme hızının düşük olduğu iddia edilirken, Türk mühendisliğinin ürünü olan sistemin helikopterle taşınabilme ve her türlü arazi koşuluna uyum sağlama yeteneği görmezden gelindi.
İhalede devler yarışıyor: BORAN vs. LG1 Mk-III
Ekim 2025'te açılan 36 adetlik obüs ihalesinde kıran kırana bir rekabet yaşanıyor. İşte Malezya sahasındaki adaylar: | Ürün | Üretici Ülke | Durumu | | :--- | :--- | :--- | | MKE BORAN | Türkiye | En güçlü aday, dijital atış kontrol sistemli. | | LG1 Mk-III | Fransa-Almanya (KNDS) | Mevcut kullanıcı avantajını kullanmaya çalışıyor. | | KH-178 | Güney Kore | Geleneksel yapısıyla yarışta. | | CS/AH2 | Çin | Teknik verileri sınırlı aday. |
"Malezya basınının asılsız iddiaları, BORAN'ın teknik üstünlüğü karşısında çaresiz kalan rakiplerin 'medya operasyonu' silahına sarıldığını kanıtlıyor."
Türk savunma sanayiine "Asya" barikatı mı?
BORAN'ın halihazırda Türkiye dışında Bangladeş ve Kuzey Makedonya tarafından aktif olarak kullanılması, sistemin sahadaki rüştünü ispatladığını gösteriyor. Uzmanlar, Malezya basınındaki bu yanlı haberlerin, ihalenin teknik değerlendirme aşamasında BORAN'ın öne geçmesi üzerine "sipariş" edildiği görüşünde birleşiyor.