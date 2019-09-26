Malezya'da DEAŞ operasyonu: 16 tutuklu
Malezya'da polis tarafından düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü DEAŞ bağlantılı 16 kişiyi tutukladı.26 Eylül 2019 Perşembe 10:11
Terörle Mücadele Birimi Direktör Yardımcısı Eyub Han Mydin Pitchay, düzenlediği basın toplantısında, Sabah, Pahang, Johor, Penang, Selangor eyaletlerinde ve başkent Kuala Lumpur'da yapılan operasyonlarda 12 Endonezya, 1 Hindistan, 3 Malezya vatandaşı toplam 16 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.
Operasyonların 10 Ağustos'ta başladığını belirten Eyub Han, şüphelilerin Malezya genelinde terör eylemi hazırlığında olduklarına dair istihbarat alındığını vurguladı.
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