  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Malezya, Pfizer'in ardından AstraZeneca'dan da Kovid-19 aşısı alacak
Aktüel

Malezya, Pfizer'in ardından AstraZeneca'dan da Kovid-19 aşısı alacak

Yeniakit Publisher
2020-12-20 06:32:00 -
Malezya, Pfizer'in ardından AstraZeneca'dan da Kovid-19 aşısı alacak

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya, İngiltere merkezli ilaç firması AstraZeneca'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı satın alacağını duyurdu.

Basına konuşan Sağlık Bakanı Dr. Ethem Baba, Başbakan Muhyiddin Yasin'in, Kovid-19 aşısı alımlarını artırma talimatı kapsamında, hükümetin AstraZeneca firması ile aşı alımı için anlaşmaya vardığını açıkladı.

Bakan Ethem, Şubat 2021'de ülkeye getirilmesi planlanan aşıların, Malezyalıların yüzde 20'sini aşılamaya yeteceğini kaydetti.

Malezya geçen ay 6,4 milyon vatandaşını aşılamaya yetecek kadar doz satın almak için Pfizer firmasıyla anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

Başbakan Muhyiddin, geçen hafta yaptığı açıklamada Kovid-19 aşısı alımlarını artırmaya karar verdiklerini ve ülke nüfusunun yüzde 70'ini aşılamayı planladıklarını ifade etmişti.

Pfizer ve AstraZeneca'dan gelecek Kovid-19 aşılarının, Malezya nüfusunun yüzde 40'ına bağışıklık kazandırması bekleniyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koronayı yenenleri bekleyen büyük tehlike! Uzman isim tek tek açıkladı
Gündem

Koronayı yenenleri bekleyen büyük tehlike! Uzman isim tek tek açıkladı

Koronavirüsün vücutta hangi etkilere neden olduğu hala en çok merak edilen konulardan biri. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Cengiz Uzun, ..
Uzman isimden dikkat çeken sözler: Türkiye'nin hamleleri Yunanistan’ı daha çok silahlanmaya itti
Gündem

Uzman isimden dikkat çeken sözler: Türkiye'nin hamleleri Yunanistan’ı daha çok silahlanmaya itti

Türkiye ile Doğu Akdeniz'de aklınca boy ölçüşmeye kalkan Yunanistan, 2021 yılındaki bütçelerindeki silahlanma payını 5 kat artırdı. Konuya i..
Avrupa Birliği'nden çarpıcı Türkiye itirafı
Gündem

Avrupa Birliği'nden çarpıcı Türkiye itirafı

"Oruç Reis" ve "Barbaros Hayrettin Paşa" gemilerinin isimlerinin Brüksel'de her gün anılır hale geldiğini belirten AB Güvenlik Politikası Yü..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay